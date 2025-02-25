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"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го
"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го - РИА Новости Крым, 25.02.2025
"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го
Митинг 26 февраля 2014 года в Симферополе у стен Верховного совета Крыма стал для полуострова и его жителей точкой невозврата полуострова в Украину, где власть... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T18:55
2025-02-25T18:55
2025-02-25T18:55
"крымские феи"
татьяна савицкая
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Митинг 26 февраля 2014 года в Симферополе у стен Верховного совета Крыма стал для полуострова и его жителей точкой невозврата полуострова в Украину, где власть захватили неонацисты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель общественного движения "Крымские феи", волонтер и общественный деятель Татьяна Савицкая.26 февраля крымчане отмечают День защитника Республики Крым. Именно в этот день, десять лет назад, произошел вошедший в историю митинг около здания Верховного совета Крыма. Тогда под стенами парламента произошли жестокие столкновения проукраинских радикалов и крымчан, которые пришли выразить свой протест против госпереворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы. В ходе столкновения два человека погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести.Татьяна Савицкая, принимавшая активное участие в событиях Крымской весны, вспоминает, что с самого начала событий в центре Киева активисты русских организаций Крыма проводили митинги и акции против "евромайдана". Многие тогда думали, что в конечном итоге властям и оппозиции в Киеве удастся договориться, и ситуация будет урегулирована. Реальное осознание смертельной опасности, нависшей над Крымом и его жителями, пришло после того, как на майдане погибли крымские силовики из "Беркута" и внутренних войск. В Крыму начали формировать отряды самообороны, базу дислокации бойцов "Беркута" взяли под охрану казаки.События 26 февраля стали переломными в ходе борьбы за спасение полуострова. Крымчанам, вставшим на защиту избранной ими власти и выступившие против произвола, противостояли тысячи боевиков и экстремистов, многие из которых даже не были крымчанами.По словам женщины, ночь с 26 на 27 февраля была самой страшной. Всю ночь поступали звонки с угрозами, обещали расправиться с ней и ее детьми.Даже когда рано утром над зданиями Верховного совета и Совмина зареяли российские триколоры, не все сразу поняли, что происходит. Но потом стало понятно, что Россия, воссоединения с которой здесь ждали больше 20 лет, пришла на помощь Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справкаСмогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республикиКрымчане выступили единым фронтом в поддержке СВО – Нимченко
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"крымские феи", татьяна савицкая, крымская весна, крым, новости крыма, день воссоединения с россией, политика, история
"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го
Митинг 26 февраля в Симферополе стал для Крыма точкой невозврата – волонтер Савицкая
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым.
Митинг 26 февраля 2014 года в Симферополе у стен Верховного совета Крыма стал для полуострова и его жителей точкой невозврата полуострова в Украину, где власть захватили неонацисты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала руководитель общественного движения "Крымские феи", волонтер и общественный деятель Татьяна Савицкая.
26 февраля крымчане отмечают День защитника Республики Крым. Именно в этот день, десять лет назад, произошел вошедший в историю митинг около здания Верховного совета Крыма. Тогда под стенами парламента произошли жестокие столкновения проукраинских радикалов и крымчан, которые пришли выразить свой протест против госпереворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы. В ходе столкновения два человека погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести.
Татьяна Савицкая, принимавшая активное участие в событиях Крымской весны, вспоминает, что с самого начала событий в центре Киева активисты русских организаций Крыма проводили митинги и акции против "евромайдана". Многие тогда думали, что в конечном итоге властям и оппозиции в Киеве удастся договориться, и ситуация будет урегулирована. Реальное осознание смертельной опасности, нависшей над Крымом и его жителями, пришло после того, как на майдане погибли крымские силовики из "Беркута" и внутренних войск. В Крыму начали формировать отряды самообороны, базу дислокации бойцов "Беркута" взяли под охрану казаки.
События 26 февраля стали переломными в ходе борьбы за спасение полуострова. Крымчанам, вставшим на защиту избранной ими власти и выступившие против произвола, противостояли тысячи боевиков и экстремистов, многие из которых даже не были крымчанами.
"Много в мой адрес было угроз за это время, но то, что я увидела 26 февраля, я не видела никогда. Во-первых, против нас вышли даже не крымчане. Приехали радикалы, которые не говорили ни на русском, ни на украинском, ни на крымско-татарском языке. Но они понимали, что нужно делать. Мы пришли отстаивать свою позицию, а они пришли нас убивать", - рассказала Савицкая.
По словам женщины, ночь с 26 на 27 февраля была самой страшной. Всю ночь поступали звонки с угрозами, обещали расправиться с ней и ее детьми.
"Я своего внука собиралась отвезти в Севастополь, чтобы там перекинуть в российскую воинскую часть через забор и хоть так спасти ему жизнь. Но сами мы сдаваться и бежать из Крыма не собирались. Решили, что будем отстаивать свою землю до конца. Мы тогда сплотились вокруг казачества, вокруг нынешнего главы республики (Сергея Аксенова – ред.). У нас были лидеры", - вспоминает Савицкая.
Даже когда рано утром над зданиями Верховного совета и Совмина зареяли российские триколоры, не все сразу поняли, что происходит. Но потом стало понятно, что Россия, воссоединения с которой здесь ждали больше 20 лет, пришла на помощь Крыму.
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