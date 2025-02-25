Непогода в Сочи: как работает аэропорт
В Сочи самолеты возвращаются с запасных аэродромов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Большая часть воздушных судов вернулись с запасных аэродромов из-за улучшения погодных условий в районе международного аэропорта Сочи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал воздушной гавани.
"Три борта, вернувшихся с запасных аэродромов, были обслужены и улетели в аэропорты назначения. Остальные воздушные суда будут обслужены в порядке готовности к полету, в силу различных причин (например, отдых экипажей и др). На данный момент на запасных аэродромах осталось два борта: один в Минеральных Водах (рейсы SU1152) и один в Махачкале (рейс SU2915), которые ожидают возвращения в ближайшее время", - говорится в сообщении.
При этом ситуация в аэропорту стабильная. Пассажиры находятся в залах ожидания. Рейсы могут задерживаться из-за прибытия бортов в сочинский аэропорт с опозданием, в связи с корректировкой расписания авиакомпаниями, а также увеличением времени наземного обслуживания в условиях непогоды, уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на неделе двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах страны.
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