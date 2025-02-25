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Непогода в Сочи: как работает аэропорт

Непогода в Сочи: как работает аэропорт - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Непогода в Сочи: как работает аэропорт

Большая часть воздушных судов вернулись с запасных аэродромов из-за улучшения погодных условий в районе международного аэропорта Сочи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T19:45

2025-02-25T19:45

2025-02-25T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Большая часть воздушных судов вернулись с запасных аэродромов из-за улучшения погодных условий в районе международного аэропорта Сочи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал воздушной гавани.При этом ситуация в аэропорту стабильная. Пассажиры находятся в залах ожидания. Рейсы могут задерживаться из-за прибытия бортов в сочинский аэропорт с опозданием, в связи с корректировкой расписания авиакомпаниями, а также увеличением времени наземного обслуживания в условиях непогоды, уточнили в пресс-службе.Как ранее сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на неделе двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФВ Сочи нашли попавших под лавину туристовВ Сочи на туристов сошла снежная лавина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, аэропорт, погода, авиация, краснодарский край, транспорт