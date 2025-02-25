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Непогода в Сочи: как работает аэропорт - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Непогода в Сочи: как работает аэропорт
Непогода в Сочи: как работает аэропорт - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Непогода в Сочи: как работает аэропорт
Большая часть воздушных судов вернулись с запасных аэродромов из-за улучшения погодных условий в районе международного аэропорта Сочи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Большая часть воздушных судов вернулись с запасных аэродромов из-за улучшения погодных условий в районе международного аэропорта Сочи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал воздушной гавани.При этом ситуация в аэропорту стабильная. Пассажиры находятся в залах ожидания. Рейсы могут задерживаться из-за прибытия бортов в сочинский аэропорт с опозданием, в связи с корректировкой расписания авиакомпаниями, а также увеличением времени наземного обслуживания в условиях непогоды, уточнили в пресс-службе.Как ранее сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на неделе двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФВ Сочи нашли попавших под лавину туристовВ Сочи на туристов сошла снежная лавина
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РИА Новости Крым
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новости, сочи, аэропорт, погода, авиация, краснодарский край, транспорт
Непогода в Сочи: как работает аэропорт

В Сочи самолеты возвращаются с запасных аэродромов

19:45 25.02.2025
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРабота аэропорта в Сочи
Работа аэропорта в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Большая часть воздушных судов вернулись с запасных аэродромов из-за улучшения погодных условий в районе международного аэропорта Сочи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал воздушной гавани.
"Три борта, вернувшихся с запасных аэродромов, были обслужены и улетели в аэропорты назначения. Остальные воздушные суда будут обслужены в порядке готовности к полету, в силу различных причин (например, отдых экипажей и др). На данный момент на запасных аэродромах осталось два борта: один в Минеральных Водах (рейсы SU1152) и один в Махачкале (рейс SU2915), которые ожидают возвращения в ближайшее время", - говорится в сообщении.
При этом ситуация в аэропорту стабильная. Пассажиры находятся в залах ожидания. Рейсы могут задерживаться из-за прибытия бортов в сочинский аэропорт с опозданием, в связи с корректировкой расписания авиакомпаниями, а также увеличением времени наземного обслуживания в условиях непогоды, уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на неделе двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах страны.
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