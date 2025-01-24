https://crimea.ria.ru/20250124/tramp-obvinil-zelenskogo-v-sryve-mirnykh-dogovorennostey-1143613943.html

Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил в интервью телеканалу Fox News... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T06:15

2025-01-24T06:15

2025-01-24T06:38

дональд трамп

сша

украина

владимир зеленский

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.Президент США добавил, что Зеленский — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".Президент США при этом признал, что российская армия мощнее украинской, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.Ранее в четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

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https://crimea.ria.ru/20250123/vystuplenie-trampa-v-davose-glavnye-zayavleniya-1143609539.html

https://crimea.ria.ru/20250123/lomka-zelenskogo-pochemu-on-ne-vklyuchil-krym-v-usloviya-peregovorov-s-rf-1143589299.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, новости, политика, новости сво