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Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил в интервью телеканалу Fox News... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T06:15
2025-01-24T06:38
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
новости
политика
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.Президент США добавил, что Зеленский — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".Президент США при этом признал, что российская армия мощнее украинской, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.Ранее в четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
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дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, новости, политика, новости сво
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

06:15 24.01.2025 (обновлено: 06:38 24.01.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.
"Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать", — сказал он , комментируя возможности урегулирования украинского конфликта.
Президент США добавил, что Зеленский — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент США при этом признал, что российская армия мощнее украинской, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Вчера, 23:41
Хочет встретиться с Путиным немедленно – заявление Трампа
Ранее в четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Вчера, 20:32
Выступление Трампа в Давосе: главные заявления
Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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