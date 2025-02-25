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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T19:06
2025-02-25T19:06
2025-02-25T19:36
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, транспорт, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд
Рейд в Севастополе перекрыт
19:06 25.02.2025 (обновлено: 19:36 25.02.2025)