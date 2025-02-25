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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T19:06

2025-02-25T19:06

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севастополь

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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