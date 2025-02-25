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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T19:06
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морской транспорт
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, транспорт, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд

Рейд в Севастополе перекрыт

19:06 25.02.2025 (обновлено: 19:36 25.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причины приостановки работы не сообщаются.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
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СевастопольНовости СевастополяМорской транспортТранспортБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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