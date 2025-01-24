https://crimea.ria.ru/20250124/putin-nazval-uslovie-dlya-nachala-peregovorov-po-ukraine-1143638568.html
Путин назвал условие для начала переговоров по Украине
Путин назвал условие для начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Путин назвал условие для начала переговоров по Украине
Без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T18:00
2025-01-24T18:00
2025-01-24T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости как можно быстрее прекратить конфликт.Путин пояснил, что если в рамках действующей украинской нормативной базы переговоры начнутся, то они будут нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными, добавил глава государства.По словам Путина, те, кто платят киевскому режиму деньги, должны все-таки заставить его лидера отменить свой указ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, украина, владимир зеленский, политика, новости, переговоры
Путин назвал условие для начала переговоров по Украине
Путин: для начала переговоров Зеленский должен отменить свой указ о запрете их проведения
18:00 24.01.2025 (обновлено: 18:14 24.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости как можно быстрее прекратить конфликт.
"Мы готовы к переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава (киевского) режима, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?" - сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин пояснил, что если в рамках действующей украинской нормативной базы переговоры начнутся, то они будут нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными, добавил глава государства.
"Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров и, извините за простоту народных выражений, хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, и отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит", - отметил президент РФ.
По словам Путина, те, кто платят киевскому режиму деньги, должны все-таки заставить его лидера отменить свой указ.
"Думаю, ему (Зеленскому – ред.) это сделать придется. Но пока этот декрет не отменен, говорить о том, что могут быть начаты, а главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно", - подчеркнул российский лидер.
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