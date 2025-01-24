https://crimea.ria.ru/20250124/putin-nazval-uslovie-dlya-nachala-peregovorov-po-ukraine-1143638568.html

Путин назвал условие для начала переговоров по Украине

Путин назвал условие для начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Путин назвал условие для начала переговоров по Украине

Без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T18:00

2025-01-24T18:00

2025-01-24T18:14

владимир путин (политик)

россия

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переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости как можно быстрее прекратить конфликт.Путин пояснил, что если в рамках действующей украинской нормативной базы переговоры начнутся, то они будут нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными, добавил глава государства.По словам Путина, те, кто платят киевскому режиму деньги, должны все-таки заставить его лидера отменить свой указ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, владимир зеленский, политика, новости, переговоры