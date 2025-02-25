https://crimea.ria.ru/20250225/dlya-komfortnykh-usloviy-k-ege-podklyuchat-roditeley-nablyudateley-1144472187.html

Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей

Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей

В этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ будут также работать общественными наблюдателями родители выпускников. Об этом в ходе пресс-конференции "Старт... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T18:37

2025-02-25T18:37

2025-02-25T18:37

анзор музаев

егэ

образование в крыму и севастополе

образование в россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25e3414a9d8e315b9e997d2845063a94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ будут также работать общественными наблюдателями родители выпускников. Об этом в ходе пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По его словам, в задачи общественного наблюдателя-родителя будет входить проверка работы металлоискателей, наличие дверей в туалетах и воды в кулерах."Думаю, когда возникают какие-то споры, то самым объективным и беспристрастным судьей будет не руководитель ППЭ, не организатор-учитель, не региональный министр, а родитель в каждом пункте. <...> у них будут отдельные ведомости, со всех пунктов, мы будем отслеживать ситуацию, что нам рассказал родитель о том, как прошел в том или ином пункте экзамен", - добавил он.Также Музаев напомнил, что на пунктах проведения ЕГЭ уже есть общественные наблюдатели-студенты, которые когда-то сдавали ЕГЭ, а теперь будут и родители в качестве наблюдателей.По словам главы Рособрнадзора, в период проведения ЕГЭ на платформе "Сферум" также планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом "Помощник Рособрнадзора", с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены.Ранее сообщалось, что Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭПутин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионахГенпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анзор музаев, егэ, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, новости