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Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей
Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей
В этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ будут также работать общественными наблюдателями родители выпускников. Об этом в ходе пресс-конференции "Старт... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T18:37
2025-02-25T18:37
анзор музаев
егэ
образование в крыму и севастополе
образование в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ будут также работать общественными наблюдателями родители выпускников. Об этом в ходе пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По его словам, в задачи общественного наблюдателя-родителя будет входить проверка работы металлоискателей, наличие дверей в туалетах и воды в кулерах."Думаю, когда возникают какие-то споры, то самым объективным и беспристрастным судьей будет не руководитель ППЭ, не организатор-учитель, не региональный министр, а родитель в каждом пункте. &lt;...&gt; у них будут отдельные ведомости, со всех пунктов, мы будем отслеживать ситуацию, что нам рассказал родитель о том, как прошел в том или ином пункте экзамен", - добавил он.Также Музаев напомнил, что на пунктах проведения ЕГЭ уже есть общественные наблюдатели-студенты, которые когда-то сдавали ЕГЭ, а теперь будут и родители в качестве наблюдателей.По словам главы Рособрнадзора, в период проведения ЕГЭ на платформе "Сферум" также планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом "Помощник Рособрнадзора", с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены.Ранее сообщалось, что Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭПутин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионахГенпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
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РИА Новости Крым
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анзор музаев, егэ, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, новости
Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей

В пунктах проведения ЕГЭ появятся общественные наблюдатели-родители

18:37 25.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ будут также работать общественными наблюдателями родители выпускников. Об этом в ходе пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В этом году мы планируем в каждом пункте проведения экзамена представителя от родительского комитета. Он будет общественным наблюдателем. Понято, что в пункте, где этот родитель будет находиться, его ребенок сдавать экзамены на должен. Это порядком прописано. Но у нас школы большие, родителей много. И в каждой школе есть родительский комитет", - сказал Музаев.
По его словам, в задачи общественного наблюдателя-родителя будет входить проверка работы металлоискателей, наличие дверей в туалетах и воды в кулерах.
"Думаю, когда возникают какие-то споры, то самым объективным и беспристрастным судьей будет не руководитель ППЭ, не организатор-учитель, не региональный министр, а родитель в каждом пункте. <...> у них будут отдельные ведомости, со всех пунктов, мы будем отслеживать ситуацию, что нам рассказал родитель о том, как прошел в том или ином пункте экзамен", - добавил он.
Также Музаев напомнил, что на пунктах проведения ЕГЭ уже есть общественные наблюдатели-студенты, которые когда-то сдавали ЕГЭ, а теперь будут и родители в качестве наблюдателей.
"Фактически этот общественный наблюдатель-родитель будет отвечать за комфортные условия в пункте проведения экзамена", - уточнил он.
По словам главы Рособрнадзора, в период проведения ЕГЭ на платформе "Сферум" также планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом "Помощник Рособрнадзора", с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.
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Анзор МузаевЕГЭОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииОбществоНовости
 
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