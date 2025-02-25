https://crimea.ria.ru/20250225/v-sevastopole-zaderzhan-khozyain-teplits-s-konopley-1144474099.html

В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей

В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей

Севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать сбыть марихуану. Сообщение об это... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T21:15

2025-02-25T21:15

2025-02-25T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать сбыть марихуану. Сообщение об это появилось в официальном Telegram-канале МВД России.39-летний мужчина обустроил в цокольном этаже своего дома теплицу, в которой выращивал коноплю, которую позже сушит и готовил из нее марихуану для последующей продажи.Задержание 39-летнего севастопольца, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт растительных наркотических средств проходило при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол", уточнили в пресс-службе.В отношении подозреваемого, который сейчас находится под стражей, возбуждены уголовные дела.Ранее в Севастополе были задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Нелегальгный груз был спрятан под крыло автомобиля и в бензобак.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителюРекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге РоссииСчет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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