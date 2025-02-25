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В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей
В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей
Севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать сбыть марихуану. Сообщение об это... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T21:15
2025-02-25T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать сбыть марихуану. Сообщение об это появилось в официальном Telegram-канале МВД России.39-летний мужчина обустроил в цокольном этаже своего дома теплицу, в которой выращивал коноплю, которую позже сушит и готовил из нее марихуану для последующей продажи.Задержание 39-летнего севастопольца, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт растительных наркотических средств проходило при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол", уточнили в пресс-службе.В отношении подозреваемого, который сейчас находится под стражей, возбуждены уголовные дела.Ранее в Севастополе были задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Нелегальгный груз был спрятан под крыло автомобиля и в бензобак.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителюРекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге РоссииСчет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наркотики, севастополь, новости севастополя, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей

В Севастополе за выращивание конопли задержан 39-летний мужчина

21:15 25.02.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать сбыть марихуану. Сообщение об это появилось в официальном Telegram-канале МВД России.
39-летний мужчина обустроил в цокольном этаже своего дома теплицу, в которой выращивал коноплю, которую позже сушит и готовил из нее марихуану для последующей продажи.
"В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли из подвала 23 куста каннабиса, более 1 кг частей этих растений и около 700 граммов готовой для сбыта "дурман-травы", а также различные приспособления и оборудование, используемые задержанным для культивирования конопли", - говорится в сообщении.
Задержание 39-летнего севастопольца, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт растительных наркотических средств проходило при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол", уточнили в пресс-службе.
В отношении подозреваемого, который сейчас находится под стражей, возбуждены уголовные дела.
Ранее в Севастополе были задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Нелегальгный груз был спрятан под крыло автомобиля и в бензобак.
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