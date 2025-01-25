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Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ

Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ

Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, но допустил ряд ошибок, цитируя... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T20:14

2025-01-25T20:14

2025-01-25T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, но допустил ряд ошибок, цитируя собственный документ. Об этом пишут украинские СМИ.Он также убежден, что указ был подписан, когда российские войска находились под Киевом. Как отмечают украинские журналисты, дата подписания документа – 30 сентября 2022 года – к этому времени ВС России уже отошли от украинской столицы. Более того, формулировка документа запрещает переговоры с президентом России Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО Зеленский пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. По его словам, такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеГотов ли Зеленский отказаться от КрымаТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, переговоры, в мире, политика, новости, россия