Рейтинг@Mail.ru
Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250125/zelenskiy-dvazhdy-oshibsya-v-popytke-opravdat-zapret-na-peregovory-s-rf-1143660092.html
Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, но допустил ряд ошибок, цитируя... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T20:14
2025-01-25T20:11
владимир зеленский
украина
переговоры
в мире
политика
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140601180_430:152:1024:486_1920x0_80_0_0_2793c468a3aca8d11da0b4c97e759b4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, но допустил ряд ошибок, цитируя собственный документ. Об этом пишут украинские СМИ.Он также убежден, что указ был подписан, когда российские войска находились под Киевом. Как отмечают украинские журналисты, дата подписания документа – 30 сентября 2022 года – к этому времени ВС России уже отошли от украинской столицы. Более того, формулировка документа запрещает переговоры с президентом России Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО Зеленский пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. По его словам, такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеГотов ли Зеленский отказаться от КрымаТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140601180_438:122:1024:562_1920x0_80_0_0_4e1f31b924d08e7b74f4a69860807712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, переговоры, в мире, политика, новости, россия
Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ

Зеленский перепутал факты в попытке объяснить свой запрет на переговоры с Россией – СМИ

20:14 25.01.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН
Владимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, но допустил ряд ошибок, цитируя собственный документ. Об этом пишут украинские СМИ.
"Я запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной. Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил", — заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.
Он также убежден, что указ был подписан, когда российские войска находились под Киевом. Как отмечают украинские журналисты, дата подписания документа – 30 сентября 2022 года – к этому времени ВС России уже отошли от украинской столицы.
Более того, формулировка документа запрещает переговоры с президентом России Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.
Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.
По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО Зеленский пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. По его словам, такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал условие для начала переговоров по Украине
Готов ли Зеленский отказаться от Крыма
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
 
Владимир ЗеленскийУкраинаПереговорыВ миреПолитикаНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
20:14Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
19:58Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
19:31"Свадебный бум" – в Симферополе за день поженились 35 пар
19:12В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит
18:54В Симферополе загорелась машина
18:27Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели
18:10Бабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке
17:56В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
17:40Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
17:16Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины
17:06Крымский мост сегодня: со стороны Тамани начала расти очередь
16:34В Харькове прогремели мощные взрывы
16:18Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
16:04Зеленский сделал заявление по поводу военной помощи Украине от США
15:39На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
15:22ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за сутки
15:08Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области
14:58Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области
14:39"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"
Лента новостейМолния