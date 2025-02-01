https://crimea.ria.ru/20250201/gruppovoy-udar-nanesen-po-gazo--energoobektam-na-ukraine-1143840540.html

Групповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине

Групповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Групповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T12:10

2025-02-01T12:10

2025-02-01T12:24

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны.Цели удара достигнуты, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Все назначенные объекты поражены.В семи областях Украины в субботу ввели аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов, заявляли ранее в Укрэнерго. В течение ночи и утром в субботу удары пришлись по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям, в регионах повреждена инфраструктура, в том числе энергетическая.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено высокоточным оружиемГрупповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объектыВосемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, энергосистема украины, вооруженные силы россии, взрыв, в мире, новости сво