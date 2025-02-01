Групповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине
На Украине групповым ударом поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
12:10 01.02.2025 (обновлено: 12:24 01.02.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.
Цели удара достигнуты, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Все назначенные объекты поражены.
В семи областях Украины в субботу ввели аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов, заявляли ранее в Укрэнерго. В течение ночи и утром в субботу удары пришлись по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям, в регионах повреждена инфраструктура, в том числе энергетическая.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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