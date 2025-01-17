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Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты

Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты

Российская армия нанесла восемь групповых ударов за неделю по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T15:21

2025-01-17T15:21

2025-01-17T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла восемь групповых ударов за неделю по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России.Кроме того, поражены вражеские склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов, уточнили в российском оборонном ведомстве.Неделей ранее армия России нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждена инфраструктураПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромамУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, новости, россия