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Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты
Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты
Российская армия нанесла восемь групповых ударов за неделю по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:21
2025-01-17T15:21
2025-01-17T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла восемь групповых ударов за неделю по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России.Кроме того, поражены вражеские склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов, уточнили в российском оборонном ведомстве.Неделей ранее армия России нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждена инфраструктураПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромамУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, новости, россия
Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объекты
Минобороны: российская армия нанесла групповые удар по объектам ВПК Украины