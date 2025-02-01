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Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям в субботу
Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям в субботу - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям в субботу
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани начала скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T11:02
2025-02-01T11:02
2025-02-01T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани начала скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Крыма проезд свободен – перед досмотровыми пунктам в Керчи очередей нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрывать целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям в субботу
Перед Крымским мостом сейчас проезда ждут 43 машины со стороны Тамани
11:02 01.02.2025 (обновлено: 11:03 01.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани начала скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 11:00, в очереди со стороны Тамани находится 43 транспортных средства", - сказано в сообщении.
Со стороны Крыма проезд свободен – перед досмотровыми пунктам в Керчи очередей нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрывать целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль
для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
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