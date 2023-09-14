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59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда - РИА Новости Крым, 14.09.2023
59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
Отремонтированная левая часть Крымского моста открыта для проезда автомобилей, работы удалось завершить раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T16:10
2023-09-14T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Отремонтированная левая часть Крымского моста открыта для проезда автомобилей, работы удалось завершить раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Вице-премьер поблагодарил команду строителей и специалистов, которые выполнили такой объем работ в сжатые сроки.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожиданияКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаВ Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт
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крым, крымский мост, марат хуснуллин, транспорт, логистика, новости крыма, общество
59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда

Движение автомобилей по левой части Крымского моста открыто – Хуснуллин

16:10 14.09.2023 (обновлено: 16:19 14.09.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
На Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Отремонтированная левая часть Крымского моста открыта для проезда автомобилей, работы удалось завершить раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше", - написал он в своем Telegram-канале.
Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
"Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей. Конечно, это один из этапов. Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября", - сказал он.
Вице-премьер поблагодарил команду строителей и специалистов, которые выполнили такой объем работ в сжатые сроки.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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