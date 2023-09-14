https://crimea.ria.ru/20230914/levuyu-chast-krymskogo-mosta-otkryli-dlya-proezda-1131408833.html

59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда

59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда - РИА Новости Крым, 14.09.2023

59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда

Отремонтированная левая часть Крымского моста открыта для проезда автомобилей, работы удалось завершить раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T16:10

2023-09-14T16:10

2023-09-14T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Отремонтированная левая часть Крымского моста открыта для проезда автомобилей, работы удалось завершить раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Вице-премьер поблагодарил команду строителей и специалистов, которые выполнили такой объем работ в сжатые сроки.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожиданияКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаВ Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт

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крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, марат хуснуллин, транспорт, логистика, новости крыма, общество