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Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста
Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T21:26
2023-09-09T21:27
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Ранее в правительстве РФ сообщили о продлении сроков восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок ремонтных работ продлили.Движение автотранспорта по Крымскому мосту в настоящее время осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступленияЧитайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, крымский мост, крым, новости крыма, чп на крымском мосту
Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста

Движение по автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября

21:26 09.09.2023 (обновлено: 21:27 09.09.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.

"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части Крымского моста поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, <...> разметку сделать", — сказал он.

Ранее в правительстве РФ сообщили о продлении сроков восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок ремонтных работ продлили.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в настоящее время осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.
После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления
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