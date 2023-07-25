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Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
Попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T08:55
2023-07-25T08:55
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымский мост
украина
мнения
россия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.Глава Следкома напомнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшая при взрыве на Крымском мосту девочка выписана из больницыЗапад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230724/opasnost-atak-na-krymskiy-most-sokhranyaetsya--kreml-1130266789.html
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский мост, украина, мнения, россия, теракт
Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

Бастрыкин об атаке на Крымский мост: киевскому режиму чужды моральные принципы

08:55 25.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.
"Попытка атаковать Крымский мост - еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой", - сказал Бастрыкин.
Глава Следкома напомнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
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