Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
Бастрыкин об атаке на Крымский мост: киевскому режиму чужды моральные принципы
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.
"Попытка атаковать Крымский мост - еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой", - сказал Бастрыкин.
Глава Следкома напомнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
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