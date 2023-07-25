https://crimea.ria.ru/20230725/bastrykin-prokommentiroval-ataku-na-krymskiy-most-1130282615.html

Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

Попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T08:55

2023-07-25T08:55

2023-07-25T08:55

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский мост

украина

мнения

россия

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.Глава Следкома напомнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшая при взрыве на Крымском мосту девочка выписана из больницыЗапад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230724/opasnost-atak-na-krymskiy-most-sokhranyaetsya--kreml-1130266789.html

крымский мост

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский мост, украина, мнения, россия, теракт