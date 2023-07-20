https://crimea.ria.ru/20230720/zapad-ne-zametil-terakt-na-krymskom-mostu-i-gibel-mirnykh-lyudey--mid-1130187685.html

Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД

Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД

Западные политики и СМИ проигнорировали теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные жители, не высказав ни слова осуждения действиям... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T12:01

2023-07-20T12:01

2023-07-20T12:01

крым

крымский мост

чп на крымском мосту

происшествия

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сша

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Западные политики и СМИ проигнорировали теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные жители, не высказав ни слова осуждения действиям киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В результате удара украинских беспилотников по Крымскому мосту 17 июля погибли жители Белгородской области, их 14-летняя дочь получила тяжелые ранения.По словам дипломата, когда есть возможность просто выразить сочувствие и сказать, что так делать нельзя, потому что гибнут мирные люди и страдают дети, у Запада нет никаких чувств и эмоций, а лишь "хладнокровие и брезгливость".Она также отметила, что международное сообщество никак не отреагировало на откровенные издевательства, которым "больная нацизмом украинская общественность" пытается подвергнуть пострадавшую и потерявшую родителей Ангелину Кулик. В частности, неонацисты предложили раненой девочке приехать в детский лагерь "Азовец" и пообещали найти ей, как они выразились, "нормальных родителей", то есть украинских нацистов."Мы удивлены этим? Нет. Мы шокированы? Да уже и не шокированы. Мы об этом говорили все эти годы, не с 2022-го, а десятилетие говорим об этом. Мы призываем международное сообщество взглянуть на тех, кого вскормил Запад, а теперь вооружил, идеологически обработал на то, чтобы повторить судьбу запрещенных ИГИЛа*, "Аль-Каиды"* и так далее", - заключила Захарова.Теракт на Крымском мосту17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Девочку перевезли в Москву, где она продолжит лечение.* Террористические организации, запрещенные на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в МосквеАтака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале

https://crimea.ria.ru/20230717/eto-bessmyslennyy-i-zhestokiy-terakt---putin-o-chp-na-krymskom-mostu-1130130219.html

https://crimea.ria.ru/20230718/kak-atakovali-krymskiy-most-i-chem-ego-zaschitit---voennyy-ekspert-1130143336.html

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