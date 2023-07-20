Рейтинг@Mail.ru
Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230720/zapad-ne-zametil-terakt-na-krymskom-mostu-i-gibel-mirnykh-lyudey--mid-1130187685.html
Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД
Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД
Западные политики и СМИ проигнорировали теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные жители, не высказав ни слова осуждения действиям... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T12:01
2023-07-20T12:01
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
происшествия
теракт
сша
европа
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130129638_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_9bb7c61c8dc0931c878da1f995703b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Западные политики и СМИ проигнорировали теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные жители, не высказав ни слова осуждения действиям киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В результате удара украинских беспилотников по Крымскому мосту 17 июля погибли жители Белгородской области, их 14-летняя дочь получила тяжелые ранения.По словам дипломата, когда есть возможность просто выразить сочувствие и сказать, что так делать нельзя, потому что гибнут мирные люди и страдают дети, у Запада нет никаких чувств и эмоций, а лишь "хладнокровие и брезгливость".Она также отметила, что международное сообщество никак не отреагировало на откровенные издевательства, которым "больная нацизмом украинская общественность" пытается подвергнуть пострадавшую и потерявшую родителей Ангелину Кулик. В частности, неонацисты предложили раненой девочке приехать в детский лагерь "Азовец" и пообещали найти ей, как они выразились, "нормальных родителей", то есть украинских нацистов."Мы удивлены этим? Нет. Мы шокированы? Да уже и не шокированы. Мы об этом говорили все эти годы, не с 2022-го, а десятилетие говорим об этом. Мы призываем международное сообщество взглянуть на тех, кого вскормил Запад, а теперь вооружил, идеологически обработал на то, чтобы повторить судьбу запрещенных ИГИЛа*, "Аль-Каиды"* и так далее", - заключила Захарова.Теракт на Крымском мосту17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Девочку перевезли в Москву, где она продолжит лечение.* Террористические организации, запрещенные на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в МосквеАтака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале
https://crimea.ria.ru/20230717/eto-bessmyslennyy-i-zhestokiy-terakt---putin-o-chp-na-krymskom-mostu-1130130219.html
https://crimea.ria.ru/20230718/kak-atakovali-krymskiy-most-i-chem-ego-zaschitit---voennyy-ekspert-1130143336.html
крым
крымский мост
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130129638_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_090a229793fb1c9dbe8f52178f0f93fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, теракт, сша, европа, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, новости
Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД

Захарова: Запад "не заметил" ни атаку на Крымский мост, ни убитых мирных жителей

12:01 20.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденная часть на Крымском мосту. 17 июля 2023
Поврежденная часть на Крымском мосту. 17 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Западные политики и СМИ проигнорировали теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные жители, не высказав ни слова осуждения действиям киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В результате удара украинских беспилотников по Крымскому мосту 17 июля погибли жители Белгородской области, их 14-летняя дочь получила тяжелые ранения.
"Никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Но им (Западу – ред.) не интересна судьба детей. Им интересна судьба детей только тогда, когда можно в очередной раз прицепиться к России, придумать какой-то миф, ложную историю, повод для обсуждения и осуждения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По словам дипломата, когда есть возможность просто выразить сочувствие и сказать, что так делать нельзя, потому что гибнут мирные люди и страдают дети, у Запада нет никаких чувств и эмоций, а лишь "хладнокровие и брезгливость".
Она также отметила, что международное сообщество никак не отреагировало на откровенные издевательства, которым "больная нацизмом украинская общественность" пытается подвергнуть пострадавшую и потерявшую родителей Ангелину Кулик. В частности, неонацисты предложили раненой девочке приехать в детский лагерь "Азовец" и пообещали найти ей, как они выразились, "нормальных родителей", то есть украинских нацистов.
"Мы удивлены этим? Нет. Мы шокированы? Да уже и не шокированы. Мы об этом говорили все эти годы, не с 2022-го, а десятилетие говорим об этом. Мы призываем международное сообщество взглянуть на тех, кого вскормил Запад, а теперь вооружил, идеологически обработал на то, чтобы повторить судьбу запрещенных ИГИЛа*, "Аль-Каиды"* и так далее", - заключила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 20:17
"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту

17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Девочку перевезли в Москву, где она продолжит лечение.
* Террористические организации, запрещенные на территории России
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 14:15
Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт
Читайте также на РИА Новости Крым:
Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве
Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление
"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале
 
КрымКрымский мостЧП на Крымском мостуПроисшествияТерактСШАЕвропаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. ОнлайнВчера, 09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. ОнлайнВчера, 08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
12:50Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"
12:35Артиллерия и дроны: ВСУ снова бьют по Белгородской области
12:28Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских
12:16Обстановка в Кировском районе после ЧП на полигоне: оперативные данные
12:06Дело о ДТП в Крыму с гибелью водителя буксируемой машины передано в суд
12:01Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД
11:56Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работу
11:45Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео
11:36Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и Тамани
11:34Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе
11:26Новые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ
11:16Симферополь и еще шесть городов Крыма без воды - карта отключений
10:59ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения
10:45Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву
10:3382 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
10:22Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля
09:41Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
09:38В Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧС
09:32Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь
Лента новостейМолния