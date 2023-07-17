Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста
Хуснуллин: движение по обеим сторонам Крымского моста планируется восстановить к 1 ноября
19:51 17.07.2023 (обновлено: 20:26 17.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарат Хуснуллин
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября, движение по второй стороне – к 1 ноября", - сказал Хуснуллин на совещании по ситуации в районе Крымского моста под руководством президента РФ Владимира Путина.
Сроки восстановления перехода окончательно будут определены по мере готовности проектно-сметной документации, уточнил замглавы правительства.
Хуснуллин также отметил, что для восстановительных работ необходимо будет построить 250-метровый временный мост, поскольку подходы плавучими кранами к месту повреждений невозможны.
"Мы уже приступили к мобилизации строителей и проектировщиков, у нас уже приезжают мостоотряды, специалисты из институтов, специалисты по проведению ремонтных работ. В Ростове проводится комплектация специальных сооружений для сборки площадок для укрупненной сборки пролетных строений. В Воронежской области мы уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений", - добавил вице-премьер.