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Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста
Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста
Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T19:51
2023-07-17T20:26
новости крыма
чп на крымском мосту
крымский мост
владимир путин (политик)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Сроки восстановления перехода окончательно будут определены по мере готовности проектно-сметной документации, уточнил замглавы правительства.Хуснуллин также отметил, что для восстановительных работ необходимо будет построить 250-метровый временный мост, поскольку подходы плавучими кранами к месту повреждений невозможны.
https://crimea.ria.ru/20230717/putin-provodit-soveschanie-po-situatsii-s-krymskim-mostom-1130127385.html
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новости крыма, чп на крымском мосту, крымский мост, владимир путин (политик), безопасность республики крым и севастополя, марат хуснуллин
Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста

Хуснуллин: движение по обеим сторонам Крымского моста планируется восстановить к 1 ноября

19:51 17.07.2023 (обновлено: 20:26 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября, движение по второй стороне – к 1 ноября", - сказал Хуснуллин на совещании по ситуации в районе Крымского моста под руководством президента РФ Владимира Путина.
Сроки восстановления перехода окончательно будут определены по мере готовности проектно-сметной документации, уточнил замглавы правительства.
Хуснуллин также отметил, что для восстановительных работ необходимо будет построить 250-метровый временный мост, поскольку подходы плавучими кранами к месту повреждений невозможны.

"Мы уже приступили к мобилизации строителей и проектировщиков, у нас уже приезжают мостоотряды, специалисты из институтов, специалисты по проведению ремонтных работ. В Ростове проводится комплектация специальных сооружений для сборки площадок для укрупненной сборки пролетных строений. В Воронежской области мы уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений", - добавил вице-премьер.

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Новости КрымаЧП на Крымском мостуКрымский мостВладимир Путин (политик)Безопасность Республики Крым и СевастополяМарат Хуснуллин
 
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