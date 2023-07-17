https://crimea.ria.ru/20230717/khusnullin-nazval-sroki-vosstanovleniya-krymskogo-mosta-1130129168.html

Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста

Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста

Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T19:51

2023-07-17T19:51

2023-07-17T20:26

новости крыма

чп на крымском мосту

крымский мост

владимир путин (политик)

безопасность республики крым и севастополя

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Сроки восстановления перехода окончательно будут определены по мере готовности проектно-сметной документации, уточнил замглавы правительства.Хуснуллин также отметил, что для восстановительных работ необходимо будет построить 250-метровый временный мост, поскольку подходы плавучими кранами к месту повреждений невозможны.

https://crimea.ria.ru/20230717/putin-provodit-soveschanie-po-situatsii-s-krymskim-mostom-1130127385.html

крымский мост

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2023

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новости крыма, чп на крымском мосту, крымский мост, владимир путин (политик), безопасность республики крым и севастополя, марат хуснуллин