https://crimea.ria.ru/20230717/na-krymskom-mostu-proizoshel-terakt--sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-1130106407.html
На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело
На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 17.07.2023
На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело
Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом заявила в комментарии... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T10:38
2023-07-17T10:38
2023-07-17T11:15
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
чп на крымском мосту
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом заявила в комментарии официальный представитель СК России Светлана Петренко.Так, по данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывают медицинскую помощь, уточнила представитель СК.По словам Петренко, в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, которые могли быть причастны к организации и исполнению этого преступления.Ранее сообщалось, что при ЧП на Крымском мосту погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Это семья из Белгородской области.В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым сообщили, что в связи с ограничениями движения по Крымскому мосту отправление пригородных поездов по маршруту Анапа-Керчь приостановлено.Движение поездов в Крым и с территории полуострова также может быть изменено, уточнили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, после инцидента работа Керченской паромной переправы была приостановлена.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварамиЧП на Крымском мосту. Онлайн
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ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, чп на крымском мосту, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело
Следком: в связи с ЧП на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье о теракте
10:38 17.07.2023 (обновлено: 11:15 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом заявила в комментарии официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье №205 УК РФ, то есть террористический акт", - заявила Петренко в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Так, по данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывают медицинскую помощь, уточнила представитель СК.
По словам Петренко, в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, которые могли быть причастны к организации и исполнению этого преступления.
Ранее сообщалось, что при ЧП на Крымском мосту погибли два человека
– мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Это семья из Белгородской области.
В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым сообщили, что в связи с ограничениями движения по Крымскому мосту отправление пригородных поездов по маршруту Анапа-Керчь приостановлено.
Движение поездов в Крым
и с территории полуострова также может быть изменено, уточнили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
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