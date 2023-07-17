https://crimea.ria.ru/20230717/na-krymskom-mostu-proizoshel-terakt--sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-1130106407.html

На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело

На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 17.07.2023

На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело

Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом заявила в комментарии... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T10:38

2023-07-17T10:38

2023-07-17T11:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

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крым

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом заявила в комментарии официальный представитель СК России Светлана Петренко.Так, по данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывают медицинскую помощь, уточнила представитель СК.По словам Петренко, в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, которые могли быть причастны к организации и исполнению этого преступления.Ранее сообщалось, что при ЧП на Крымском мосту погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Это семья из Белгородской области.В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым сообщили, что в связи с ограничениями движения по Крымскому мосту отправление пригородных поездов по маршруту Анапа-Керчь приостановлено.Движение поездов в Крым и с территории полуострова также может быть изменено, уточнили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, после инцидента работа Керченской паромной переправы была приостановлена.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварамиЧП на Крымском мосту. Онлайн

https://crimea.ria.ru/20230717/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena-1130105376.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, чп на крымском мосту, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя