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Что произошло на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Что произошло на Крымском мосту
Что произошло на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Что произошло на Крымском мосту
На месте происшествия на Крымском мосту работают силовики и сотрудники экстренных служб, движение по транспортному переходу закрыто, водителям рекомендуют... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T08:31
2023-07-17T08:32
чп на крымском мосту
новости
крым
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На месте происшествия на Крымском мосту работают силовики и сотрудники экстренных служб, движение по транспортному переходу закрыто, водителям рекомендуют следовать по наземному автодорожному маршруту через новые регионы.ЧП на Крымском мостуВ понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.О погибших и пострадавшихПри ЧП на Крымском мосту погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Это семья из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам главы региона, когда разрешат врачи, ребенка перевезут в Белгородскую область, ситуация на личном контроле министра здравоохранения области Андрея Иконникова.Обследование Крымского мостаВ настоящее время специалисты продолжают обследовать состояние мостового перехода через Керченский пролив. По информации Минтранса России, в результате ЧП повреждено дорожное полотно.Движение поездов, электричек и паромовВ пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым сообщили, что в связи с ограничениями движения по Крымскому мосту отправление пригородных поездов по маршруту Анапа-Керчь приостановлено."На текущий момент задержано отправление одного электропоезда №6801/6802 сообщением Керчь-Южная Новый Парк — Анапа.О возобновлении движения и всех изменениях в графики будет сообщено дополнительно", - проинформировали в ЮППК.Движение поездов в Крым и с территории полуострова также может быть изменено, уточнили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, после инцидента работа Керченской паромной переправы была приостановлена. По информации республиканских властей, движение железнодорожного транспорта планируют возобновить до 9:00, данные по работе паромного сообщения рассчитывают предоставить к этому же времени.О работе пунктов пропускаВсе автомобильные пункты пропуска на административной границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрутасоставляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. Остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.О помощи туристамВ Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным коридором."Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей Крымского полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться", - сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Номер телефона горячей линии: 8 800 511 80 18.Кроме того, власти республики сообщили, что в Восточном Крыму планируется открытие пунктов временного размещения. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.
https://crimea.ria.ru/20230717/opory-krymskogo-mosta-utseleli-mintrans-rf-o-posledstviya-chp-1130100110.html
https://crimea.ria.ru/20230717/punkty-propuska-na-granitse-kryma-i-khersonschiny-rabotayut-shtatno--vlasti-1130099586.html
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чп на крымском мосту, новости, крым, транспорт, безопасность республики крым и севастополя
Что произошло на Крымском мосту

ЧП на Крымском мосту: движения нет, на месте работают силовики

08:31 17.07.2023 (обновлено: 08:32 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На месте происшествия на Крымском мосту работают силовики и сотрудники экстренных служб, движение по транспортному переходу закрыто, водителям рекомендуют следовать по наземному автодорожному маршруту через новые регионы.

ЧП на Крымском мосту

В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - написал он в своем Telegram-канале.

О погибших и пострадавших

При ЧП на Крымском мосту погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Это семья из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести... Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, когда разрешат врачи, ребенка перевезут в Белгородскую область, ситуация на личном контроле министра здравоохранения области Андрея Иконникова.

Обследование Крымского моста

В настоящее время специалисты продолжают обследовать состояние мостового перехода через Керченский пролив. По информации Минтранса России, в результате ЧП повреждено дорожное полотно.
"Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, – сказано в сообщении. – Появившаяся в СМИ информация о повреждении опор не подтверждается".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
06:49
Опоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧП

Движение поездов, электричек и паромов

В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым сообщили, что в связи с ограничениями движения по Крымскому мосту отправление пригородных поездов по маршруту Анапа-Керчь приостановлено.
"На текущий момент задержано отправление одного электропоезда №6801/6802 сообщением Керчь-Южная Новый Парк — Анапа.О возобновлении движения и всех изменениях в графики будет сообщено дополнительно", - проинформировали в ЮППК.
Движение поездов в Крым и с территории полуострова также может быть изменено, уточнили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Кроме того, после инцидента работа Керченской паромной переправы была приостановлена. По информации республиканских властей, движение железнодорожного транспорта планируют возобновить до 9:00, данные по работе паромного сообщения рассчитывают предоставить к этому же времени.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
06:35
Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают штатно – власти

О работе пунктов пропуска

Все автомобильные пункты пропуска на административной границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
"Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрутасоставляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. Остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.

О помощи туристам

В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным коридором.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей Крымского полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться", - сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
© Скрин с сервиса Яндекс.КартаАльтернативный маршрут в Крым
Альтернативный маршрут в Крым
© Скрин с сервиса Яндекс.Карта
Альтернативный маршрут в Крым
Номер телефона горячей линии: 8 800 511 80 18.
Кроме того, власти республики сообщили, что в Восточном Крыму планируется открытие пунктов временного размещения. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.
ЧП на Крымском мостуНовостиКрымТранспортБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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07:47Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
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