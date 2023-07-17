https://crimea.ria.ru/20230717/dvizhenie-poezdov-v-krym-mozhet-byt-izmeneno-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-1130099706.html

Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту

Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту

Движение поездов в Крым и с территории полуострова может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T06:40

2023-07-17T06:40

2023-07-17T06:42

чп на крымском мосту

крым

транспорт

гранд сервис экспресс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Движение поездов в Крым и с территории полуострова может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". Там уточнили, что создан оперативный штаб, и призвали следить за официальной информацией перевозчика в социальных сетях.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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