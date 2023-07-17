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Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту
Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту
Движение поездов в Крым и с территории полуострова может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T06:40
2023-07-17T06:42
чп на крымском мосту
крым
транспорт
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Движение поездов в Крым и с территории полуострова может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". Там уточнили, что создан оперативный штаб, и призвали следить за официальной информацией перевозчика в социальных сетях.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
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чп на крымском мосту, крым, транспорт, гранд сервис экспресс, новости
Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту

Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту

06:40 17.07.2023 (обновлено: 06:42 17.07.2023)
 
© Фото: официальный паблик Гранд Сервис Экспресс в соцсети FacebookПоезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Фото: официальный паблик Гранд Сервис Экспресс в соцсети Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Движение поездов в Крым и с территории полуострова может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Из-за ЧП на Крымском мосту возможны изменения в движении поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма",- говорится в Telegram-канале оператора перевозок.
Там уточнили, что создан оперативный штаб, и призвали следить за официальной информацией перевозчика в социальных сетях.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
ЧП на Крымском мостуКрымТранспортГранд Сервис ЭкспрессНовости
 
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Заголовок открываемого материала
06:49Опоры Крымского моста уцелели: Минтранс РФ о последствия ЧП
06:40Движение поездов в Крым может быть изменено из-за ЧП на Крымском мосту
06:35Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают штатно – власти
06:20Работа паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту
05:57Крым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами
05:23ЧП на Крымском мосту: движение приостановлено, развернут штаб
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