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"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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https://crimea.ria.ru/20230717/terminal-po-krymski-kak-proshel-etot-den-na-simferopolskom-vokzale-1130131124.html
"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале
"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале - РИА Новости Крым, 17.07.2023
"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале
Им пришлось несколько часов провести в поезде на жаре, а первыми фотографиями из отпуска для них стали исторические кадры разрушений после ночного удара по... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T21:12
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отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Им пришлось несколько часов провести в поезде на жаре, а первыми фотографиями из отпуска для них стали исторические кадры разрушений после ночного удара по Крымскому мосту. Пассажиры поездов, опоздавших в Крым из-за ЧП, рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, что им пришлось увидеть.Утро на Симферопольском вокзалеВ 9 утра на перроне Симферопольского вокзала ожидаемо пусто: поезда задерживаются, пассажиры, ожидающие отбытия поезда на Москву, прошли досмотр и ожидают во внутреннем дворике. На табло информация: поезд № 396 Волгоград – Симферополь – "опоздание на неопределенное время", поезд 99-й из Ростова – прибытие в 10.20. В справочной нам говорят: ростовский тоже опаздывает.Следом за мной подходит мужчина, интересуется, когда придет 396-й из Волгограда. Получает ответ примерно такой же: часов через пять.- А комната отдыха на вокзале есть?- Конечно! – леди из окошка объясняет, как пройти.Дмитрий, с которым мы познакомились, сам приехал из Москвы, а здесь, на вокзале, встречает друзей из Волгограда.В 10.40 объявляют посадку на поезд до Москвы. Вздох облегчения прозвучал на маленькой площади, народ зашевелился, заспешил. Тоже нервничали: а вдруг не выпустят.О задержке поездов официальноПо официальным данным, сегодня ночью произошло "повреждение автодорожной части" Крымского моста, масштабы которого еще оценивают специалисты. К сожалению, в результате удара погибло двое жителей Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь доставлена в больницу. Девочка осталась сиротой. Состояние моста на данный момент оценивают специалисты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Железнодорожная часть при этом не пострадала, движение поездов было восстановлено уже до 9 часов утра.В связи с происшествием на мосту оператор ж/д перевозок Гранд Сервис Экспресс сообщал о задержке 12 поездов, из них 8 – в Крым и 4 – из Крыма. В среднем время опоздания составило до 5 часов.Ура, Крым! Наконец-тоЗадержанные поезда стали прибывать после обеда: и волгоградский, и ростовский, и несколько составов из Москвы. На привокзальной площади после прибытия несколько минут происходит столпотворение: подъезжают заказные автобусы, которые забирают отдыхающих и развозят их по санаториям. Водители нервничают, потому что места на парковке хватило не всем.- С 10 утра ждем, - отвечает мне на ходу девушка, бегающая вдоль автобусов: их у нее несколько.На ближайших ко мне табличках встречающих читаю: санаторий "Киев", санаторий "Славутич". В эти автобусы грузится несколько детей на инвалидных колясках вместе с сопровождающими их взрослыми. Некоторые в это время пытаются преодолеть лестницу: пандус находится дальше, но до него некогда доехать – боятся опоздать. Боюсь даже подумать, как эти дети на колясках ждали пять часов на жаре в поезде из-за каких-то моральных уродов, которые решили разрушить мост.Пробираясь дальше сквозь толпу наконец прибывших в Симферополь пассажиров, слышу обрывки фраз:"Ничего себе начался отпуск", - это от раскрасневшейся на жаре девушки, почти бегущей к переходу с большим чемоданом на маленьких колесиках. Старенький чемодан не хочет катиться ровно, и хозяйка, громко разговаривая по телефону, дергает его раздраженно, без всякого уважения к возрасту.- Это какой поезд прибыл? – спрашиваю у какой-то бабушки, которая тащит в одной руке чемодан, а в другой – внука лет семи.- Московский, 28-й.- Надолго задержался? – бегу следом за внуком.- Часов на пять! Ждали на станции перед мостом.- А что там на мосту?- Дырка! – отвечает бабуля уже раздраженно: ей надо успеть до автобуса, а тут мы со своими вопросами.- Дорожное полотно там разрушено, дорога упала, - объясняет нам девушка, сочувственно следящая за нашими манипуляциями. – мы ждали больше четырех часов, где-то с пяти утра и до девяти.- Нервничали?- Нет. Я из Крыма, мы тут ко всяким новостям уже привыкли. Домой только очень хотелось, - улыбается она.В тени под деревом замечаю группу пенсионерок с чемоданами, которые явно чего-то ждут. Эти согласятся пообщаться, - думаю. Не торопятся ведь."Нормально все на мосту, - начинает отвечать самая активная из женщин. – вы лучше позвоните в наш санаторий, который за нами автобус не прислал!"Оказывается, санаторий позже прислал автобус за своими гостями. Поезд должен был прибыть утром, водитель не имел возможности ждать и вернулся. Женщины позвонили организаторам заранее, но автобус не успел доехать. Я набираюсь праведного гнева, уже выспрашиваю телефон, чтобы совершить в санаторий грозный журналистский звонок. Но тут подбегает запыхавшийся человек с табличкой: приехали мы, идемте. Женщины мои успокаиваются и подхватывают свои чемоданы. "Хорошего вам отдыха, милые" - думается мне. Какие-то они были трогательные в своей растерянности.Движение восстановлено, опоздание ликвидируетсяВечером зал ожидания на вокзале полон, свободных мест нет. Неужели поезда все еще задерживаются? – подумалось.- Нет, это просто сейчас сразу два поезда на отправку, - объясняет буфетчица. Купленный мною пирожок с бутылкой воды делает ее словоохотливой.- Как у вас выручка сегодня? Много же людей было, все небось раскупили?- Да нет, обычный день. Все штатно, людей как обычно. Ну с утра понервничали маленько, но ничего, пережили.Как сообщили в "Гранд Сервис Экспресс", по состоянию на 17.00 из восьми опаздывающих поездов в Крым пять уже прибыло в место назначения, остальные в пути, и два поезда уже вышли и двигаются по графику. Поезда из Крыма сократили опоздание на час-полтора, а вечерние вышли уже по расписанию, как положено. Так что жизнь на вокзале вошла в привычную колею.Жаль только, что повреждения на самом красивом мосту России устранят совсем не так скоро.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в КерчиСлава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при терактеСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
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новости крыма, чп на железной дороге под симферополем, крым, крымский мост, отдых в крыму
"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале

Неожиданные кадры из отпуска: что увидели на мосту опоздавшие в Крым пассажиры

21:12 17.07.2023 (обновлено: 21:13 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваСимферопольский железнодорожный вокзал
Симферопольский железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Им пришлось несколько часов провести в поезде на жаре, а первыми фотографиями из отпуска для них стали исторические кадры разрушений после ночного удара по Крымскому мосту. Пассажиры поездов, опоздавших в Крым из-за ЧП, рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, что им пришлось увидеть.

Утро на Симферопольском вокзале

В 9 утра на перроне Симферопольского вокзала ожидаемо пусто: поезда задерживаются, пассажиры, ожидающие отбытия поезда на Москву, прошли досмотр и ожидают во внутреннем дворике. На табло информация: поезд № 396 Волгоград – Симферополь – "опоздание на неопределенное время", поезд 99-й из Ростова – прибытие в 10.20. В справочной нам говорят: ростовский тоже опаздывает.
"Все поезда на прибытие опаздывают, насколько – у нас пока нет информации. Вы же понимаете, какая ситуация. Ждите и слушайте объявления", - говорит извиняющимся тоном сотрудница справочного бюро. И всем своим видом сигнализирует: я бы и рада помочь, но вы уже извините.
Следом за мной подходит мужчина, интересуется, когда придет 396-й из Волгограда. Получает ответ примерно такой же: часов через пять.
- А комната отдыха на вокзале есть?
- Конечно! – леди из окошка объясняет, как пройти.
Дмитрий, с которым мы познакомились, сам приехал из Москвы, а здесь, на вокзале, встречает друзей из Волгограда.

"Они должны были приехать в 8.50, я уже почти два часа жду, объясняет он. – Уже здесь узнал, что на мосту ЧП и все поезда опаздывают. Сказали, что ориентировочно в 13.30, но все еще может измениться. Мы решили в комнате отдыха ждать".

В 10.40 объявляют посадку на поезд до Москвы. Вздох облегчения прозвучал на маленькой площади, народ зашевелился, заспешил. Тоже нервничали: а вдруг не выпустят.

О задержке поездов официально

По официальным данным, сегодня ночью произошло "повреждение автодорожной части" Крымского моста, масштабы которого еще оценивают специалисты. К сожалению, в результате удара погибло двое жителей Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь доставлена в больницу. Девочка осталась сиротой. Состояние моста на данный момент оценивают специалисты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Железнодорожная часть при этом не пострадала, движение поездов было восстановлено уже до 9 часов утра.
В связи с происшествием на мосту оператор ж/д перевозок Гранд Сервис Экспресс сообщал о задержке 12 поездов, из них 8 – в Крым и 4 – из Крыма. В среднем время опоздания составило до 5 часов.

"Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", заверили в пресс-службе предприятия.

Ура, Крым! Наконец-то

Задержанные поезда стали прибывать после обеда: и волгоградский, и ростовский, и несколько составов из Москвы. На привокзальной площади после прибытия несколько минут происходит столпотворение: подъезжают заказные автобусы, которые забирают отдыхающих и развозят их по санаториям. Водители нервничают, потому что места на парковке хватило не всем.
- С 10 утра ждем, - отвечает мне на ходу девушка, бегающая вдоль автобусов: их у нее несколько.
На ближайших ко мне табличках встречающих читаю: санаторий "Киев", санаторий "Славутич". В эти автобусы грузится несколько детей на инвалидных колясках вместе с сопровождающими их взрослыми. Некоторые в это время пытаются преодолеть лестницу: пандус находится дальше, но до него некогда доехать – боятся опоздать. Боюсь даже подумать, как эти дети на колясках ждали пять часов на жаре в поезде из-за каких-то моральных уродов, которые решили разрушить мост.
© РИА Новости КрымНа вокзал Симферополя прибыли дети в санатории Крыма на оздоровление
На вокзал Симферополя прибыли дети в санатории Крыма на оздоровление - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым
На вокзал Симферополя прибыли дети в санатории Крыма на оздоровление
Пробираясь дальше сквозь толпу наконец прибывших в Симферополь пассажиров, слышу обрывки фраз:
"Ничего себе начался отпуск", - это от раскрасневшейся на жаре девушки, почти бегущей к переходу с большим чемоданом на маленьких колесиках. Старенький чемодан не хочет катиться ровно, и хозяйка, громко разговаривая по телефону, дергает его раздраженно, без всякого уважения к возрасту.
- Это какой поезд прибыл? – спрашиваю у какой-то бабушки, которая тащит в одной руке чемодан, а в другой – внука лет семи.
- Московский, 28-й.
- Надолго задержался? – бегу следом за внуком.
- Часов на пять! Ждали на станции перед мостом.
- А что там на мосту?
- Дырка! – отвечает бабуля уже раздраженно: ей надо успеть до автобуса, а тут мы со своими вопросами.
- Дорожное полотно там разрушено, дорога упала, - объясняет нам девушка, сочувственно следящая за нашими манипуляциями. – мы ждали больше четырех часов, где-то с пяти утра и до девяти.
- Нервничали?
- Нет. Я из Крыма, мы тут ко всяким новостям уже привыкли. Домой только очень хотелось, - улыбается она.
В тени под деревом замечаю группу пенсионерок с чемоданами, которые явно чего-то ждут. Эти согласятся пообщаться, - думаю. Не торопятся ведь.
"Нормально все на мосту, - начинает отвечать самая активная из женщин. – вы лучше позвоните в наш санаторий, который за нами автобус не прислал!"
Оказывается, санаторий позже прислал автобус за своими гостями. Поезд должен был прибыть утром, водитель не имел возможности ждать и вернулся. Женщины позвонили организаторам заранее, но автобус не успел доехать. Я набираюсь праведного гнева, уже выспрашиваю телефон, чтобы совершить в санаторий грозный журналистский звонок. Но тут подбегает запыхавшийся человек с табличкой: приехали мы, идемте. Женщины мои успокаиваются и подхватывают свои чемоданы. "Хорошего вам отдыха, милые" - думается мне. Какие-то они были трогательные в своей растерянности.

Движение восстановлено, опоздание ликвидируется

Вечером зал ожидания на вокзале полон, свободных мест нет. Неужели поезда все еще задерживаются? – подумалось.
- Нет, это просто сейчас сразу два поезда на отправку, - объясняет буфетчица. Купленный мною пирожок с бутылкой воды делает ее словоохотливой.
- Как у вас выручка сегодня? Много же людей было, все небось раскупили?
- Да нет, обычный день. Все штатно, людей как обычно. Ну с утра понервничали маленько, но ничего, пережили.
Как сообщили в "Гранд Сервис Экспресс", по состоянию на 17.00 из восьми опаздывающих поездов в Крым пять уже прибыло в место назначения, остальные в пути, и два поезда уже вышли и двигаются по графику. Поезда из Крыма сократили опоздание на час-полтора, а вечерние вышли уже по расписанию, как положено. Так что жизнь на вокзале вошла в привычную колею.
Жаль только, что повреждения на самом красивом мосту России устранят совсем не так скоро.
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Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
21:12"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале
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