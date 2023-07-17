https://crimea.ria.ru/20230717/terminal-po-krymski-kak-proshel-etot-den-na-simferopolskom-vokzale-1130131124.html

"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале

"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале - РИА Новости Крым, 17.07.2023

"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале

Им пришлось несколько часов провести в поезде на жаре, а первыми фотографиями из отпуска для них стали исторические кадры разрушений после ночного удара по... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T21:12

2023-07-17T21:12

2023-07-17T21:13

эксклюзивы риа новости крым

новости крыма

чп на железной дороге под симферополем

крым

крымский мост

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130131884_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_ea0c7536671281d75d0cf9dcea1cbf34.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Им пришлось несколько часов провести в поезде на жаре, а первыми фотографиями из отпуска для них стали исторические кадры разрушений после ночного удара по Крымскому мосту. Пассажиры поездов, опоздавших в Крым из-за ЧП, рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, что им пришлось увидеть.Утро на Симферопольском вокзалеВ 9 утра на перроне Симферопольского вокзала ожидаемо пусто: поезда задерживаются, пассажиры, ожидающие отбытия поезда на Москву, прошли досмотр и ожидают во внутреннем дворике. На табло информация: поезд № 396 Волгоград – Симферополь – "опоздание на неопределенное время", поезд 99-й из Ростова – прибытие в 10.20. В справочной нам говорят: ростовский тоже опаздывает.Следом за мной подходит мужчина, интересуется, когда придет 396-й из Волгограда. Получает ответ примерно такой же: часов через пять.- А комната отдыха на вокзале есть?- Конечно! – леди из окошка объясняет, как пройти.Дмитрий, с которым мы познакомились, сам приехал из Москвы, а здесь, на вокзале, встречает друзей из Волгограда.В 10.40 объявляют посадку на поезд до Москвы. Вздох облегчения прозвучал на маленькой площади, народ зашевелился, заспешил. Тоже нервничали: а вдруг не выпустят.О задержке поездов официальноПо официальным данным, сегодня ночью произошло "повреждение автодорожной части" Крымского моста, масштабы которого еще оценивают специалисты. К сожалению, в результате удара погибло двое жителей Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь доставлена в больницу. Девочка осталась сиротой. Состояние моста на данный момент оценивают специалисты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Железнодорожная часть при этом не пострадала, движение поездов было восстановлено уже до 9 часов утра.В связи с происшествием на мосту оператор ж/д перевозок Гранд Сервис Экспресс сообщал о задержке 12 поездов, из них 8 – в Крым и 4 – из Крыма. В среднем время опоздания составило до 5 часов.Ура, Крым! Наконец-тоЗадержанные поезда стали прибывать после обеда: и волгоградский, и ростовский, и несколько составов из Москвы. На привокзальной площади после прибытия несколько минут происходит столпотворение: подъезжают заказные автобусы, которые забирают отдыхающих и развозят их по санаториям. Водители нервничают, потому что места на парковке хватило не всем.- С 10 утра ждем, - отвечает мне на ходу девушка, бегающая вдоль автобусов: их у нее несколько.На ближайших ко мне табличках встречающих читаю: санаторий "Киев", санаторий "Славутич". В эти автобусы грузится несколько детей на инвалидных колясках вместе с сопровождающими их взрослыми. Некоторые в это время пытаются преодолеть лестницу: пандус находится дальше, но до него некогда доехать – боятся опоздать. Боюсь даже подумать, как эти дети на колясках ждали пять часов на жаре в поезде из-за каких-то моральных уродов, которые решили разрушить мост.Пробираясь дальше сквозь толпу наконец прибывших в Симферополь пассажиров, слышу обрывки фраз:"Ничего себе начался отпуск", - это от раскрасневшейся на жаре девушки, почти бегущей к переходу с большим чемоданом на маленьких колесиках. Старенький чемодан не хочет катиться ровно, и хозяйка, громко разговаривая по телефону, дергает его раздраженно, без всякого уважения к возрасту.- Это какой поезд прибыл? – спрашиваю у какой-то бабушки, которая тащит в одной руке чемодан, а в другой – внука лет семи.- Московский, 28-й.- Надолго задержался? – бегу следом за внуком.- Часов на пять! Ждали на станции перед мостом.- А что там на мосту?- Дырка! – отвечает бабуля уже раздраженно: ей надо успеть до автобуса, а тут мы со своими вопросами.- Дорожное полотно там разрушено, дорога упала, - объясняет нам девушка, сочувственно следящая за нашими манипуляциями. – мы ждали больше четырех часов, где-то с пяти утра и до девяти.- Нервничали?- Нет. Я из Крыма, мы тут ко всяким новостям уже привыкли. Домой только очень хотелось, - улыбается она.В тени под деревом замечаю группу пенсионерок с чемоданами, которые явно чего-то ждут. Эти согласятся пообщаться, - думаю. Не торопятся ведь."Нормально все на мосту, - начинает отвечать самая активная из женщин. – вы лучше позвоните в наш санаторий, который за нами автобус не прислал!"Оказывается, санаторий позже прислал автобус за своими гостями. Поезд должен был прибыть утром, водитель не имел возможности ждать и вернулся. Женщины позвонили организаторам заранее, но автобус не успел доехать. Я набираюсь праведного гнева, уже выспрашиваю телефон, чтобы совершить в санаторий грозный журналистский звонок. Но тут подбегает запыхавшийся человек с табличкой: приехали мы, идемте. Женщины мои успокаиваются и подхватывают свои чемоданы. "Хорошего вам отдыха, милые" - думается мне. Какие-то они были трогательные в своей растерянности.Движение восстановлено, опоздание ликвидируетсяВечером зал ожидания на вокзале полон, свободных мест нет. Неужели поезда все еще задерживаются? – подумалось.- Нет, это просто сейчас сразу два поезда на отправку, - объясняет буфетчица. Купленный мною пирожок с бутылкой воды делает ее словоохотливой.- Как у вас выручка сегодня? Много же людей было, все небось раскупили?- Да нет, обычный день. Все штатно, людей как обычно. Ну с утра понервничали маленько, но ничего, пережили.Как сообщили в "Гранд Сервис Экспресс", по состоянию на 17.00 из восьми опаздывающих поездов в Крым пять уже прибыло в место назначения, остальные в пути, и два поезда уже вышли и двигаются по графику. Поезда из Крыма сократили опоздание на час-полтора, а вечерние вышли уже по расписанию, как положено. Так что жизнь на вокзале вошла в привычную колею.Жаль только, что повреждения на самом красивом мосту России устранят совсем не так скоро.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в КерчиСлава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при терактеСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

новости крыма, чп на железной дороге под симферополем, крым, крымский мост, отдых в крыму