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Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T10:11
2023-07-17T10:17
крым
крымский мост
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происшествия
национальный антитеррористический комитет (нак).
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Возбуждено уголовное дело о теракте.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мостуДвижение поездов по Крымскому мосту возобновленоЧто произошло на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, национальный антитеррористический комитет (нак)., новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ

Крымский мост ночью атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата - НАК

10:11 17.07.2023 (обновлено: 10:17 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

"В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
07:18
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.
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