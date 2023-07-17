https://crimea.ria.ru/20230717/krymskiy-most-povrezhden-iz-za-ataki-nadvodnykh-bespilotnikov-vsu-1130105677.html

Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ

Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ

Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T10:11

2023-07-17T10:11

2023-07-17T10:17

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Возбуждено уголовное дело о теракте.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мостуДвижение поездов по Крымскому мосту возобновленоЧто произошло на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html

крым

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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