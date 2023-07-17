Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Крымский мост ночью атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата - НАК
10:11 17.07.2023 (обновлено: 10:17 17.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
"В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
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