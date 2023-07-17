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Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T07:47
2023-07-17T08:20
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
происшествия
минкурортов крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. Об этом в видеообращении сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Также он сообщил, что номер телефона горячей линии: 8 800 511 80 18.Кроме того, туристы и жители региона могут обратиться к сотрудникам минкурортов через официальные сети и Telegram-канал ведомства.Волченко также сделал акцент на том, что гостям Крыму пока следует оставаться в гостиницах, санатория и пансионатах.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля.В настоящее время известно, что в результате происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их дочь находится в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Краснодарского края, предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мостуКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: картаДвижение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230717/punkty-propuska-na-granitse-kryma-i-khersonschiny-rabotayut-shtatno--vlasti-1130099586.html
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, минкурортов крыма, туризм в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами

Волченко: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами

07:47 17.07.2023 (обновлено: 08:20 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы сходят с лодки на берег Инжирного пляжа в Крыму
Туристы сходят с лодки на берег Инжирного пляжа в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. Об этом в видеообращении сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей Крымского полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться", - сказал глава профильного ведомства.

Также он сообщил, что номер телефона горячей линии: 8 800 511 80 18.
Кроме того, туристы и жители региона могут обратиться к сотрудникам минкурортов через официальные сети и Telegram-канал ведомства.
Волченко также сделал акцент на том, что гостям Крыму пока следует оставаться в гостиницах, санатория и пансионатах.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 понедельника, 17 июля.
В настоящее время известно, что в результате происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их дочь находится в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Краснодарского края, предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.
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