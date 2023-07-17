https://crimea.ria.ru/20230717/v-krymu-nazvali-vinovnikov-chp-na-krymskom-mostu-1130105096.html

В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту

В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что виновником чрезвычайного происшествия на Крымском мосту является террористический киевский... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T09:56

2023-07-17T09:56

2023-07-17T10:09

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что виновником чрезвычайного происшествия на Крымском мосту является террористический киевский режим. По его мнению, возмездие за такие удары должно быть неотвратимым.Константинов отметил, что украинские власти может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также – "неотвратимость возмездия за каждый такой удар"."По возмездию – будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений. Что касается лишения киевского режима возможности бить по Крыму, для этого необходимо взять под наш контроль все Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу", - убежден политик.Он также выразил уверенность, что с киевским режимом нельзя заключать никаких сделок, поскольку "любую сделку он обязательно использует, чтобы по нам ударить".Константинов также призвал крымчан и гостей полуострова соблюдать спокойствие. Железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения, поэтому регион не изолирован, отметил спикер парламента РК.Он также выразил уверенность, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристамиКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, мнения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма