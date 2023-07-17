Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230717/v-krymu-nazvali-vinovnikov-chp-na-krymskom-mostu-1130105096.html
В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту
В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что виновником чрезвычайного происшествия на Крымском мосту является террористический киевский... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T09:56
2023-07-17T10:09
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
происшествия
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
мнения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130071444_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_9c0463e25f31b123d9b3b38980a43348.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что виновником чрезвычайного происшествия на Крымском мосту является террористический киевский режим. По его мнению, возмездие за такие удары должно быть неотвратимым.Константинов отметил, что украинские власти может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также – "неотвратимость возмездия за каждый такой удар"."По возмездию – будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений. Что касается лишения киевского режима возможности бить по Крыму, для этого необходимо взять под наш контроль все Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу", - убежден политик.Он также выразил уверенность, что с киевским режимом нельзя заключать никаких сделок, поскольку "любую сделку он обязательно использует, чтобы по нам ударить".Константинов также призвал крымчан и гостей полуострова соблюдать спокойствие. Железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения, поэтому регион не изолирован, отметил спикер парламента РК.Он также выразил уверенность, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристамиКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130071444_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e9c1fc1fdadf3e99433f8575e94c2624.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, мнения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту

Константинов: Крымский мост подвергся атаке со стороны террористического режима Киева

09:56 17.07.2023 (обновлено: 10:09 17.07.2023)
 
© Анна КарпенкоВид с территории Крепости Керчь на Крымский мост
Вид с территории Крепости Керчь на Крымский мост
© Анна Карпенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что виновником чрезвычайного происшествия на Крымском мосту является террористический киевский режим. По его мнению, возмездие за такие удары должно быть неотвратимым.
"Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь", - написал председатель Госсовета РК в своем Telegram-канале.
Константинов отметил, что украинские власти может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также – "неотвратимость возмездия за каждый такой удар".
"По возмездию – будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений. Что касается лишения киевского режима возможности бить по Крыму, для этого необходимо взять под наш контроль все Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу", - убежден политик.
Он также выразил уверенность, что с киевским режимом нельзя заключать никаких сделок, поскольку "любую сделку он обязательно использует, чтобы по нам ударить".
Константинов также призвал крымчан и гостей полуострова соблюдать спокойствие. Железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения, поэтому регион не изолирован, отметил спикер парламента РК.
Он также выразил уверенность, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
07:18
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что произошло на Крымском мосту
Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
 
КрымКрымский мостЧП на Крымском мостуПроисшествияГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновМненияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
12:01Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
11:53СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
11:45ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
11:34Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
11:26МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
11:18Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
11:05Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
10:57Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине
10:53Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
10:45Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы
10:38На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело
10:11Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
10:06Работа Керченской паромной переправы возобновлена
09:56В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту
09:41Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки
09:37Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
08:51Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
08:31Что произошло на Крымском мосту
08:30Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту
07:47Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
Лента новостейМолния