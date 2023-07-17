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Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T08:51
2023-07-17T08:58
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Крыма.По информации оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс", по состоянию на 9:00 задерживаются несколько поездов.Так, опаздывают поезда №396 "Волгоград – Симферополь", №174 "Москва – Евпатория", № 99 "Ростов – Симферополь", №177 "Москва – Симферополь". Также задерживается поезд №092 "Севастополь – Москва", который следовал из Крыма."Мы делаем все возможное, чтобы войти в график и уменьшить задержку", - сказали в компании.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена.Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о том, что движение поездов в Крым и обратно может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуПригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мостуКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, железные дороги крыма
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено

Движение поездов по Крымскому мосту после ЧП возобновлено - оперштаб

08:51 17.07.2023 (обновлено: 08:58 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Крыма.

"Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь-Москва отправился в сторону Краснодарского края. Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

По информации оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс", по состоянию на 9:00 задерживаются несколько поездов.
Так, опаздывают поезда №396 "Волгоград – Симферополь", №174 "Москва – Евпатория", № 99 "Ростов – Симферополь", №177 "Москва – Симферополь". Также задерживается поезд №092 "Севастополь – Москва", который следовал из Крыма.
"Мы делаем все возможное, чтобы войти в график и уменьшить задержку", - сказали в компании.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена.
Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о том, что движение поездов в Крым и обратно может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.
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