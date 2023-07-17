https://crimea.ria.ru/20230717/prigorodnyy-poezd-anapa--kerch-zaderzhivaetsya-iz-za-intsidenta-na-mostu-1130102268.html

Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту

Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту

В связи с ситуацией на Крымскому мосту приостановлено отправление пригородного поезда по маршруту Анапа – Керчь, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Южной... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T08:30

2023-07-17T08:30

2023-07-17T08:32

крым

крымский мост

чп на крымском мосту

происшествия

общество

новости крыма

анапа

керчь

транспорт

железные дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/52/1118485252_0:37:1620:948_1920x0_80_0_0_80244b75db1d12c0034b59a79cb5c8c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В связи с ситуацией на Крымскому мосту приостановлено отправление пригородного поезда по маршруту Анапа – Керчь, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).О возобновлении движения и всех изменениях в графике сообщат дополнительно. Вопросы об изменении расписания можно задать в чат-бот компании ЮППК в Telegram.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена.Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о том, что движение поездов в Крым и обратно может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту. В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мостуКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: картаДвижение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230717/punkty-propuska-na-granitse-kryma-i-khersonschiny-rabotayut-shtatno--vlasti-1130099586.html

крым

крымский мост

анапа

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, общество, новости крыма, анапа, керчь, транспорт, железные дороги крыма