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Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту
Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту
В связи с ситуацией на Крымскому мосту приостановлено отправление пригородного поезда по маршруту Анапа – Керчь, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Южной... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T08:30
2023-07-17T08:30
2023-07-17T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В связи с ситуацией на Крымскому мосту приостановлено отправление пригородного поезда по маршруту Анапа – Керчь, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).О возобновлении движения и всех изменениях в графике сообщат дополнительно. Вопросы об изменении расписания можно задать в чат-бот компании ЮППК в Telegram.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена.Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о том, что движение поездов в Крым и обратно может быть скорректировано из-за происшествия на Крымском мосту. В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Все о ситуации в режиме онлайн смотрите тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мостуКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: картаДвижение поездов по Крымскому мосту возобновится до 9:00 – Аксенов
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Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту
В связи с ситуацией на Крымском мосту задерживается пригородный поезд Анапа - Керчь
08:30 17.07.2023 (обновлено: 08:32 17.07.2023)