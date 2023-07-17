https://crimea.ria.ru/20230717/stroiteli-obsleduyut-krymskiy-most-i-analiziruyut-kharakter-povrezhdeniy-1130111731.html

Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений

Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений

Строители приступили к обследованию Крымского моста после ЧП, они анализируют характер повреждений. Сроки восстановления транспортного перехода будут понятны к... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T13:03

2023-07-17T13:03

2023-07-17T13:03

чп на крымском мосту

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крымский мост

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Строители приступили к обследованию Крымского моста после ЧП, они анализируют характер повреждений. Сроки восстановления транспортного перехода будут понятны к вечеру, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин после заседания правкомиссии по ликвидации последствий происшествия.По его словам, сейчас специалисты ведут анализ повреждений автомобильной части. Также на мост прибывают дополнительные ресурсы, необходимые для восстановительных работ.Марат Хуснуллин поручил организовать информирование водителей об альтернативных маршрутах.Правительственная комиссия была создана по распоряжению главы правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в октябре 2022 года.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – ПесковСК показал видео последствий теракта на Крымском мосту

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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