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Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
Строители приступили к обследованию Крымского моста после ЧП, они анализируют характер повреждений. Сроки восстановления транспортного перехода будут понятны к... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T13:03
2023-07-17T13:03
2023-07-17T13:03
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Строители приступили к обследованию Крымского моста после ЧП, они анализируют характер повреждений. Сроки восстановления транспортного перехода будут понятны к вечеру, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин после заседания правкомиссии по ликвидации последствий происшествия.По его словам, сейчас специалисты ведут анализ повреждений автомобильной части. Также на мост прибывают дополнительные ресурсы, необходимые для восстановительных работ.Марат Хуснуллин поручил организовать информирование водителей об альтернативных маршрутах.Правительственная комиссия была создана по распоряжению главы правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в октябре 2022 года.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – ПесковСК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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чп на крымском мосту, крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, марат хуснуллин, новости крыма, происшествия
Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
Хуснуллин: срок восстановления Крымского моста определят к вечеру
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Строители приступили к обследованию Крымского моста после ЧП, они анализируют характер повреждений. Сроки восстановления транспортного перехода будут понятны к вечеру, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин после заседания правкомиссии по ликвидации последствий происшествия.
"Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможностям его восстановления", - сказал Хуснуллин.
По его словам, сейчас специалисты ведут анализ повреждений автомобильной части. Также на мост прибывают дополнительные ресурсы, необходимые для восстановительных работ.
"По одному из путей железнодорожной части моста уже запущено движение, ведется работа по пропуску поездов, которые были задержаны ранее", - отметил он.
Марат Хуснуллин поручил организовать информирование водителей об альтернативных маршрутах.
"Понимание, что делать, есть, опыт у нас уже есть, службы все работают на местах. Договорились по альтернативному маршруту, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины практически без проверки документов, для того чтобы не создавать пробок", - подчеркнул он.
Правительственная комиссия была создана по распоряжению главы правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в октябре 2022 года.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил
о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем
ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост
совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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