https://crimea.ria.ru/20230717/kakim-budet-otvet-rossii-na-terakt-na-krymskom-mostu--peskov-1130110410.html

Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков

Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков

Ответом на теракт на Крымском мосту в конечной перспективе станет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T12:39

2023-07-17T12:39

2023-07-17T14:00

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крымский мост

чп на крымском мосту

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Ответом на теракт на Крымском мосту в конечной перспективе станет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы на атаку, представитель Кремля ответил:"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться".Песков также сообщил, что о дополнительных мерах безопасности в связи с терактом разговор пока не шел.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:СК показал видео последствий теракта на Крымском мостуМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения КиеваКак в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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