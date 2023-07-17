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Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
Ответом на теракт на Крымском мосту в конечной перспективе станет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T12:39
2023-07-17T12:39
2023-07-17T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Ответом на теракт на Крымском мосту в конечной перспективе станет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы на атаку, представитель Кремля ответил:"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться".Песков также сообщил, что о дополнительных мерах безопасности в связи с терактом разговор пока не шел.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:СК показал видео последствий теракта на Крымском мостуМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения КиеваКак в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230717/v-krymu-nazvali-vinovnikov-chp-na-krymskom-mostu-1130105096.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кремль, дмитрий песков, крым, крымский мост, чп на крымском мосту, россия, новости
Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
Песков: в перспективе ответом на теракт на Крымском мосту будет достижение всех целей СВО
12:39 17.07.2023 (обновлено: 14:00 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Ответом на теракт на Крымском мосту в конечной перспективе станет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы на атаку, представитель Кремля ответил:
"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться".
Песков также сообщил, что о дополнительных мерах безопасности в связи с терактом разговор пока не шел.
"Мы знаем причину, и мы знаем тех, кто стоит за этим терактом. Произошедшее потребует от всех, кто обеспечивает безопасность, собранности и дальнейшей работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", - приводит слова пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП
в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками
. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост
совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте
.
Погибли
двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение
, ей оказывается медицинская помощь.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут
через новые регионы.
Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области
работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.
Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы
. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.
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