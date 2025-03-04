https://crimea.ria.ru/20250304/zelenskiy-naznachil-zaluzhnogo-na-novuyu-dolzhnost-1144626029.html

Зеленский назначил Залужного на новую должность

Зеленский назначил Залужного на новую должность - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Зеленский назначил Залужного на новую должность

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T06:33

2025-03-04T06:33

2025-03-04T06:33

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст указа.Залужный будет совмещать обе должности, должность посла в Британии он занимает с 7 марта 2024 года.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги на Украине Зеленского и Залужного, отметив, что у последнего они вдвое выше. Он также подчеркнул, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250225/zaluzhnyy-protiv-zelenskogo-chto-izmenyat-vybory-na-ukraine-1144466912.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кадровые перестановки