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Зеленский назначил Залужного на новую должность - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Зеленский назначил Залужного на новую должность
Зеленский назначил Залужного на новую должность - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Зеленский назначил Залужного на новую должность
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T06:33
2025-03-04T06:33
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст указа.Залужный будет совмещать обе должности, должность посла в Британии он занимает с 7 марта 2024 года.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги на Украине Зеленского и Залужного, отметив, что у последнего они вдвое выше. Он также подчеркнул, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кадровые перестановки
Зеленский назначил Залужного на новую должность

Зеленский назначил Залужного постпредом Украины при Международной морской организации

06:33 04.03.2025
 
© AP Photo Alberto PezzaliПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo Alberto Pezzali
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст указа.
Залужный будет совмещать обе должности, должность посла в Британии он занимает с 7 марта 2024 года.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги на Украине Зеленского и Залужного, отметив, что у последнего они вдвое выше. Он также подчеркнул, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору.
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Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный
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