Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
Глава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА
11:27 04.03.2025 (обновлено: 11:29 04.03.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма рассказал, как во время выполнения задачи по охране границ республики позиции добровольческого батальона "Барс-Крым" атаковал беспилотник ВСУ.
"В ночное время наши позиции атаковал вражеский беспилотник, который, несмотря на сложные условия, был сбит из стрелкового оружия. Это еще раз подтвердило высокую степень боеготовности и уровень выучки бойцов крымского ополчения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Бойцам 11-го батальона глава республики вручил заслуженные награды.
"В республике предпринимается все необходимое для обеспечения безопасности. Наши действия демонстрируют, что для врага любые попытки высадки десанта или диверсантов на крымский берег – это билет в один конец", - подчеркнул Аксенов, отметив, что крымчане – единая команда.
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Глава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА
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