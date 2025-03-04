https://crimea.ria.ru/20250304/aksenov-rasskazal-ob-atake-bpla-na-krym-i-okhrane-rubezhey-1144637117.html

Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей

Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей

В Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Об этом РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T11:27

2025-03-04T11:27

2025-03-04T11:29

сергей аксенов

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

"барс - крым"

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма рассказал, как во время выполнения задачи по охране границ республики позиции добровольческого батальона "Барс-Крым" атаковал беспилотник ВСУ."В ночное время наши позиции атаковал вражеский беспилотник, который, несмотря на сложные условия, был сбит из стрелкового оружия. Это еще раз подтвердило высокую степень боеготовности и уровень выучки бойцов крымского ополчения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Бойцам 11-го батальона глава республики вручил заслуженные награды. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы

https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-startovali-masshtabnye-ucheniya-1143646664.html

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, "барс - крым", атаки всу на крым