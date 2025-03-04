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Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
В Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Об этом РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T11:27
2025-03-04T11:29
сергей аксенов
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма рассказал, как во время выполнения задачи по охране границ республики позиции добровольческого батальона "Барс-Крым" атаковал беспилотник ВСУ."В ночное время наши позиции атаковал вражеский беспилотник, который, несмотря на сложные условия, был сбит из стрелкового оружия. Это еще раз подтвердило высокую степень боеготовности и уровень выучки бойцов крымского ополчения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Бойцам 11-го батальона глава республики вручил заслуженные награды. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
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сергей аксенов, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, "барс - крым", атаки всу на крым
Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей

Глава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА

11:27 04.03.2025 (обновлено: 11:29 04.03.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА
Глава Крыма Аксенов наградил батальон Барс-Крым за отражение атаки украинского БПЛА
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма рассказал, как во время выполнения задачи по охране границ республики позиции добровольческого батальона "Барс-Крым" атаковал беспилотник ВСУ.
"В ночное время наши позиции атаковал вражеский беспилотник, который, несмотря на сложные условия, был сбит из стрелкового оружия. Это еще раз подтвердило высокую степень боеготовности и уровень выучки бойцов крымского ополчения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Бойцам 11-го батальона глава республики вручил заслуженные награды.

"В республике предпринимается все необходимое для обеспечения безопасности. Наши действия демонстрируют, что для врага любые попытки высадки десанта или диверсантов на крымский берег – это билет в один конец", - подчеркнул Аксенов, отметив, что крымчане – единая команда.

© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА
Глава Крыма Аксенов наградил батальон Барс-Крым за отражение атаки украинского БПЛА
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Глава Крыма Аксенов наградил батальон "Барс-Крым" за отражение атаки украинского БПЛА
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