https://crimea.ria.ru/20250304/otmenit-poshliny-nemedlenno-kitay-obvinil-ssha-v-narushenii-pravil-vto-1144626587.html

"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - РИА Новости Крым, 04.03.2025

"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

Китай призвал США немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные с сегодняшнего дня в отношении республики согласно указу американского президента... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T07:43

2025-03-04T07:43

2025-03-04T08:52

новости

китай

вто (всемирная торговая организация)

сша

экономика

дональд трамп

пошлина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Китай призвал США немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные с сегодняшнего дня в отношении республики согласно указу американского президента Дональда Трампа. Также в Китае обвинили Америку в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и предупредили о неминуемом ущербе вместо решения проблем. С соответствующим заявлением выступили в министерстве коммерции КНР, основные выдержки из документа приводит РИА Новости.Импортные пошлины на товары из Китая с 4 марта увеличены с 10% до 20%. Согласно указу Трампа, такие меры приняты "из-за неспособности Пекина сдерживать поток из КНР в Соединенные Штаты синтетических опиоидов, включая фентанил, что представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки".В ответ в министерстве коммерции КНР подчеркнули, что односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему, напомнив, что Китай заявлял об этом уже неоднократно.А следовательно, США такими действиями "не только не решат свои собственные проблемы, но и нанесут ущерб китайско-американскому торгово-экономическому и нормальному международному торговому порядку", предупредили в КНР.США ввели дополнительные тарифы на продукцию из Китая, а также 25%-е пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Соответствующий указ Дональд Трамп подписал в феврале, предупредив, что с китайской продукции дополнительные тарифы начнут снимать с 4 марта.Прежние тарифы в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины СШАСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин СШАСША готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИСША закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, китай, вто (всемирная торговая организация), сша, экономика, дональд трамп, пошлина