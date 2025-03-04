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"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - РИА Новости Крым, 04.03.2025
"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
Китай призвал США немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные с сегодняшнего дня в отношении республики согласно указу американского президента... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T07:43
2025-03-04T07:43
2025-03-04T08:52
новости
китай
вто (всемирная торговая организация)
сша
экономика
дональд трамп
пошлина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Китай призвал США немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные с сегодняшнего дня в отношении республики согласно указу американского президента Дональда Трампа. Также в Китае обвинили Америку в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и предупредили о неминуемом ущербе вместо решения проблем. С соответствующим заявлением выступили в министерстве коммерции КНР, основные выдержки из документа приводит РИА Новости.Импортные пошлины на товары из Китая с 4 марта увеличены с 10% до 20%. Согласно указу Трампа, такие меры приняты "из-за неспособности Пекина сдерживать поток из КНР в Соединенные Штаты синтетических опиоидов, включая фентанил, что представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки".В ответ в министерстве коммерции КНР подчеркнули, что односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему, напомнив, что Китай заявлял об этом уже неоднократно.А следовательно, США такими действиями "не только не решат свои собственные проблемы, но и нанесут ущерб китайско-американскому торгово-экономическому и нормальному международному торговому порядку", предупредили в КНР.США ввели дополнительные тарифы на продукцию из Китая, а также 25%-е пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Соответствующий указ Дональд Трамп подписал в феврале, предупредив, что с китайской продукции дополнительные тарифы начнут снимать с 4 марта.Прежние тарифы в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины СШАСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин СШАСША готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИСША закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины
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новости, китай, вто (всемирная торговая организация), сша, экономика, дональд трамп, пошлина
"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО и пригрозил ущербом в отношениях из-за пошлин
07:43 04.03.2025 (обновлено: 08:52 04.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Китай призвал США немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные с сегодняшнего дня в отношении республики согласно указу американского президента Дональда Трампа. Также в Китае обвинили Америку в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и предупредили о неминуемом ущербе вместо решения проблем. С соответствующим заявлением выступили в министерстве коммерции КНР, основные выдержки из документа приводит РИА Новости.
Импортные пошлины на товары из Китая с 4 марта увеличены с 10% до 20%. Согласно указу Трампа, такие меры приняты "из-за неспособности Пекина сдерживать поток из КНР в Соединенные Штаты синтетических опиоидов, включая фентанил, что представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки".
"Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов "10 процентов" и добавления вместо них слов "20 процентов", – говорится в указе Трампа.
В ответ в министерстве коммерции КНР подчеркнули, что односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему, напомнив, что Китай заявлял об этом уже неоднократно.
А следовательно, США такими действиями "не только не решат свои собственные проблемы, но и нанесут ущерб китайско-американскому торгово-экономическому и нормальному международному торговому порядку", предупредили в КНР.
"Китай призывает США уважать права и интересы других стран и немедленно отменить свои необоснованные и неоправданные односторонние тарифные меры, которыми они наносят вред и другим, и им самим", – говорится в документе.
США ввели
дополнительные тарифы на продукцию из Китая, а также 25%-е пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Соответствующий указ Дональд Трамп подписал в феврале, предупредив, что с китайской продукции дополнительные тарифы начнут снимать с 4 марта.
Прежние тарифы в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Китай, Мексика и Канада заявили
об ответных мерах на пошлины США
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