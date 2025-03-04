https://crimea.ria.ru/20250304/ssha-priostanavlivayut-voennuyu-pomosch-ukraine-1144625407.html

США приостанавливают военную помощь Украине

США приостанавливают военную помощь Украине - РИА Новости Крым, 04.03.2025

США приостанавливают военную помощь Украине

В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T05:43

2025-03-04T05:43

2025-03-04T06:00

новости

джей ди вэнс

сша

дональд трамп

украина

поставки западного оружия украине

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7934ef298eab340b07024fdda7c7ebdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Как уточняет СМИ, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а о временной приостановке.По данным американского информационного агентства Bloomberg, все поставки американской военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, пишет РИА Новости.В свою очередь, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил Fox News, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет вернуться в Белый дом, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Зеленский, отметил Вэнс, перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе. При этом вице-президент США подчеркнул, что первые полчаса встречи американский президент Дональд Трамп старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес и ложь со стороны главы киевского режима.Вэнс добавил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.Говоря о гарантиях безопасности для Киева, Вэнс заявил, что самый лучший вариант – "дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, джей ди вэнс, сша, дональд трамп, украина, поставки западного оружия украине, владимир зеленский