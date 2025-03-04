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США приостанавливают военную помощь Украине - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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США приостанавливают военную помощь Украине
США приостанавливают военную помощь Украине - РИА Новости Крым, 04.03.2025
США приостанавливают военную помощь Украине
В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T05:43
2025-03-04T06:00
новости
джей ди вэнс
сша
дональд трамп
украина
поставки западного оружия украине
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Как уточняет СМИ, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а о временной приостановке.По данным американского информационного агентства Bloomberg, все поставки американской военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, пишет РИА Новости.В свою очередь, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил Fox News, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет вернуться в Белый дом, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Зеленский, отметил Вэнс, перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе. При этом вице-президент США подчеркнул, что первые полчаса встречи американский президент Дональд Трамп старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес и ложь со стороны главы киевского режима.Вэнс добавил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.Говоря о гарантиях безопасности для Киева, Вэнс заявил, что самый лучший вариант – "дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, джей ди вэнс, сша, дональд трамп, украина, поставки западного оружия украине, владимир зеленский
США приостанавливают военную помощь Украине

США приостанавливают военную помощь Украине до изменения позиции киевского режима

05:43 04.03.2025 (обновлено: 06:00 04.03.2025)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", – сообщил ведущий в эфире телеканала.
Как уточняет СМИ, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а о временной приостановке.
По данным американского информационного агентства Bloomberg, все поставки американской военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, пишет РИА Новости.
В свою очередь, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил Fox News, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет вернуться в Белый дом, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Зеленский, отметил Вэнс, перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе. При этом вице-президент США подчеркнул, что первые полчаса встречи американский президент Дональд Трамп старался быть любезным и добрым, несмотря на "уколы" в свой адрес и ложь со стороны главы киевского режима.
Вэнс добавил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.
Говоря о гарантиях безопасности для Киева, Вэнс заявил, что самый лучший вариант – "дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины".
"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-нибудь рандомной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки", – отметил Вэнс.
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НовостиДжей Ди ВэнсСШАДональд ТрампУкраинаПоставки западного оружия УкраинеВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
06:04Пожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили
05:43США приостанавливают военную помощь Украине
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