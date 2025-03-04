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ВСУ атаковали предприятие в Самарской области
ВСУ атаковали предприятие в Самарской области - РИА Новости Крым, 04.03.2025
ВСУ атаковали предприятие в Самарской области
Украинские боевики в ночь на вторник атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T08:20
2025-03-04T08:20
2025-03-04T08:20
самарская область
вячеслав федорищев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Погибших и пострадавших нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой к гражданам сохранять спокойствие и доверять только проверенным официальным источникам информации.Средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников в шести регионах страны, в том числе два в Самарской области. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.В феврале украинские боевики атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод.Накануне вечером стало известно о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. В Чертковском районе региона произошло возгорание на нефтепроводе. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся склад на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. К утру вторника все возгорания были потушены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
самарская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самарская область, вячеслав федорищев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали предприятие в Самарской области
В Самарской области промышленное предприятие атаковали беспилотники ВСУ