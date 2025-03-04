https://crimea.ria.ru/20250304/glava-simferopolya-otsenil-rabotu-kommunalschikov-v-fevralskie-snegopady-1144633175.html
Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады
Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады
Несмотря на выпадение аномального количества снега в конце февраля, коммунальные службы Симферополя в целом сработали хорошо, и критических ситуаций не было. Об РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T10:46
2025-03-04T10:46
2025-03-04T10:46
михаил афанасьев
радио "спутник в крыму"
симферополь
погода в крыму
крымская погода
жкх крыма и севастополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Несмотря на выпадение аномального количества снега в конце февраля, коммунальные службы Симферополя в целом сработали хорошо, и критических ситуаций не было. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, в крымской столице регулярно возникают ситуации, которые испытывают коммунальщиков на прочность. Но городские службы готовы ко всему, заверил глава города.По его словам, в администрации готовы и на случай дальнейшего похолодания в марте, в работе коммунальных служб Симферополя в целом все налажено: мобильная группа сформирована, достаточным количеством техники обеспечены.Но некоторые моменты, исходя из опыта борьбы со стихией в феврале, все же учтут для большей эффективности. В частности, в организации механизированной уборки улиц."Есть моменты, которые мы уже для себя поняли, что будем оптимизировать. В частности, сделаем две точки загрузки реагентом в разных концах города. Это ускорит перезагрузку машин", – сказала Афанасьев.По его словам, главная проблема при уборке дорог в центре Симферополя в том числе от снега связана с большим количеством машин, которые часто неправильно припаркованы.Некоторых успехов в этой работе в заснеженный февральский период удалось добиться благодаря совместной работе с ГИБДД на центральных улицах столицы, добавил он.По словам Афанасьева, какого-то существенного ущерба морозы и снегопады городу не нанесли, хотя кое-что к потеплению придется "подремонтировать, подкрасить, подбелить, поправить" – это делается постоянно, подчеркнул глава города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режимеКерчь под снегом - ситуация на дорогах городаПогода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз
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михаил афанасьев, симферополь, погода в крыму, крымская погода, жкх крыма и севастополя, городская среда
Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады
В аномальные снегопады в феврале коммунальные службы Симферополя сработали хорошо – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым.
Несмотря на выпадение аномального количества снега в конце февраля, коммунальные службы Симферополя в целом сработали хорошо, и критических ситуаций не было. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.
По словам Афанасьева, в крымской столице регулярно возникают ситуации, которые испытывают коммунальщиков на прочность. Но городские службы готовы ко всему, заверил глава города.
"Столица готова к любым погодным условиям… Вот было аномальное количество снега. Были моменты, которые в том числе затрудняли движение транспорта. Но все это непродолжительное время. Поэтому в целом, я считаю, что коммунальные службы города справились на достаточно хорошем уровне. Критических ситуаций откровенно не было", – сказала Афанасьев.
По его словам, в администрации готовы и на случай дальнейшего похолодания в марте, в работе коммунальных служб Симферополя в целом все налажено: мобильная группа сформирована, достаточным количеством техники обеспечены.
Но некоторые моменты, исходя из опыта борьбы со стихией в феврале, все же учтут для большей эффективности. В частности, в организации механизированной уборки улиц.
"Есть моменты, которые мы уже для себя поняли, что будем оптимизировать. В частности, сделаем две точки загрузки реагентом в разных концах города. Это ускорит перезагрузку машин", – сказала Афанасьев.
По его словам, главная проблема при уборке дорог в центре Симферополя в том числе от снега связана с большим количеством машин, которые часто неправильно припаркованы.
"Транспорт зачастую неправильно припаркован, что затрудняет механизированную уборку. Это относится не только к уборке снега, а в целом к санитарной уборке, работе "пылесосов". Поскольку мы понимаем, что это не велосипед, не сильно маневренная техника, и, ему сложно в узких городских улицах маневрировать, тем более, если еще она и как-то хаотично заставлена машинами", – сказал Афанасьев.
Некоторых успехов в этой работе в заснеженный февральский период удалось добиться благодаря совместной работе с ГИБДД на центральных улицах столицы, добавил он.
По словам Афанасьева, какого-то существенного ущерба морозы и снегопады городу не нанесли, хотя кое-что к потеплению придется "подремонтировать, подкрасить, подбелить, поправить" – это делается постоянно, подчеркнул глава города.
"Город – это живой организм, и сказать, что в какой-то момент у нас не будет дел, потому что мы навели порядок во всем, ну, наверное, к сожалению, так не будет. Постоянно что-то надо делать", – сказал Афанасьев.
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