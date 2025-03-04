https://crimea.ria.ru/20250304/glava-simferopolya-otsenil-rabotu-kommunalschikov-v-fevralskie-snegopady-1144633175.html

Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады

Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады

Несмотря на выпадение аномального количества снега в конце февраля, коммунальные службы Симферополя в целом сработали хорошо, и критических ситуаций не было. Об РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T10:46

2025-03-04T10:46

2025-03-04T10:46

михаил афанасьев

радио "спутник в крыму"

симферополь

погода в крыму

крымская погода

жкх крыма и севастополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Несмотря на выпадение аномального количества снега в конце февраля, коммунальные службы Симферополя в целом сработали хорошо, и критических ситуаций не было. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, в крымской столице регулярно возникают ситуации, которые испытывают коммунальщиков на прочность. Но городские службы готовы ко всему, заверил глава города.По его словам, в администрации готовы и на случай дальнейшего похолодания в марте, в работе коммунальных служб Симферополя в целом все налажено: мобильная группа сформирована, достаточным количеством техники обеспечены.Но некоторые моменты, исходя из опыта борьбы со стихией в феврале, все же учтут для большей эффективности. В частности, в организации механизированной уборки улиц."Есть моменты, которые мы уже для себя поняли, что будем оптимизировать. В частности, сделаем две точки загрузки реагентом в разных концах города. Это ускорит перезагрузку машин", – сказала Афанасьев.По его словам, главная проблема при уборке дорог в центре Симферополя в том числе от снега связана с большим количеством машин, которые часто неправильно припаркованы.Некоторых успехов в этой работе в заснеженный февральский период удалось добиться благодаря совместной работе с ГИБДД на центральных улицах столицы, добавил он.По словам Афанасьева, какого-то существенного ущерба морозы и снегопады городу не нанесли, хотя кое-что к потеплению придется "подремонтировать, подкрасить, подбелить, поправить" – это делается постоянно, подчеркнул глава города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режимеКерчь под снегом - ситуация на дорогах городаПогода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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