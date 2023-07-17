https://crimea.ria.ru/20230717/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena-1130105376.html

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за ЧП на Крымском мосту, возобновлена в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минтранс... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T10:06

2023-07-17T10:06

2023-07-17T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за ЧП на Крымском мосту, возобновлена в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минтранс России.Утром в понедельник работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту.Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>По данным Минтранса РФ, всего для перевозок на переправе задействовано пять паромов и два больших десантных корабля. Как сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, в ходе заседания комиссии по ЧС принято решение, что очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности. Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта.По данным оперштаба Краснодарского края, первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь на переправе. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста. Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристамиКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

https://crimea.ria.ru/20230717/v-krymu-nazvali-vinovnikov-chp-na-krymskom-mostu-1130105096.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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