https://crimea.ria.ru/20230717/vremya-zaderzhki-poezdov-v-krym-i-iz-kryma---aktualnaya-informatsiya-1130107538.html

Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация

Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация

Максимальное время задержки поездов, следующих в Крым и в обратном направлении, на данный момент составляет более пяти часов, однако к моменту прибытия составов РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T11:05

2023-07-17T11:05

2023-07-17T11:06

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Максимальное время задержки поездов, следующих в Крым и в обратном направлении, на данный момент составляет более пяти часов, однако к моменту прибытия составов на конечную станцию оно может существенно сократиться, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Время задержки поездов следованием в Крым:Время задержки поездов следованием из Крыма:Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУИз Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионыКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

https://crimea.ria.ru/20230717/prigorodnyy-poezd-anapa--kerch-zaderzhivaetsya-iz-za-intsidenta-na-mostu-1130102268.html

крым

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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