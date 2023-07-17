Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
Перевозчик: максимальное время задержки поездов в Крым и из Крыма – пять часов
11:05 17.07.2023 (обновлено: 11:06 17.07.2023)
© РИА Новости КрымПассажиры поезда Симферополь - Москва на железнодорожном вокзале Симферополя. 17 июля 2023
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Максимальное время задержки поездов, следующих в Крым и в обратном направлении, на данный момент составляет более пяти часов, однако к моменту прибытия составов на конечную станцию оно может существенно сократиться, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" из Крыма и в Крым следуют с задержкой. Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются несколько поездов. Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - сказано в сообщении.
Время задержки поездов следованием в Крым:
- —Поезд №396 "Волгоград - Симферополь" - более 5 часов
- —поезд №174 "Москва – Евпатория" - более 5 часов
- —поезд № 99 "Ростов - Симферополь" - более 4 часов
- —поезд №177 "Москва - Симферополь" - около 5 часов
- —поезд №028 "Москва – Симферополь" - около 4 часов
- —поезд №179 "СПб - Евпатория" - более часа
- —поезд №184 "Мурманск-Севастополь" (с прицепной группой "Архангельск/Обозерская – Севастополь") - около 2 часов.
Время задержки поездов следованием из Крыма:
- —Поезд №178 "Симферополь - Москва" - более 4 часов
- —поезд №092 "Севастополь - Москва" - более 5 часов
- —поезд №176 "Симферополь - Москва" - менее 1 часа
- —поезд №183 "Севастополь-Мурманск" (с прицепной группой "Севастополь-Архангельск/Обозерская") - около полутора часов.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
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