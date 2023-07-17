Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы
Голубев: Ростовская область оперативно организует проезд по сухопутному маршруту в Крым
10:45 17.07.2023 (обновлено: 11:01 17.07.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАвтомобиль на трассе. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Минтранс Ростовской области оперативно организует трафик автомобилей по сухопутному маршруту в Крым и обратно через новые регионы России. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, в связи с ЧП на Крымском мосту власти Ростовской области принимают "необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые регионы РФ".
"Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", – сообщил Голубев в своем Telegram-канале.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
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