https://crimea.ria.ru/20230717/iz-kryma-v-rostovskuyu-oblast-kak-organizuyut-proezd-cherez-novye-regiony-1130106705.html

Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы

Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы

Минтранс Ростовской области оперативно организует трафик автомобилей по сухопутному маршруту в Крым и обратно через новые регионы России. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T10:45

2023-07-17T10:45

2023-07-17T11:01

крым

чп на крымском мосту

крымский мост

новости

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василий голубев

транспорт

общество

сухопутный коридор в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Минтранс Ростовской области оперативно организует трафик автомобилей по сухопутному маршруту в Крым и обратно через новые регионы России. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, в связи с ЧП на Крымском мосту власти Ростовской области принимают "необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые регионы РФ".Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.Руководитель региона попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра, Керченской паромной переправы около 10:00.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: картаОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристамиЧто произошло на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230717/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena-1130105376.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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