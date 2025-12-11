Рейтинг@Mail.ru
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/krym-i-sevastopol-poluchat-dengi-na-kompensatsii-lgotnikam-za-zhku-1151566969.html
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
Крым и Севастополь в связи с дополнительной потребностью получат более 15,2 млн рублей на компенсации льготникам за оплату жилищно-коммунальных услуг... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T10:36
2025-12-11T10:36
жкх
жкх крыма и севастополя
правительство россии
новости
выплаты и компенсации
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cb5e8d6d76a146994ccf20b49b462b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь в связи с дополнительной потребностью получат более 15,2 млн рублей на компенсации льготникам за оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном сайте кабмина.В соответствии с документом, Крым на эти цели дополнительно получит около 2,5 млн рублей, Севастополь – 12,7 млн. Всего в 43 региона донаправлено 2,8 млрд рублей. В целом же на компенсации в 2025 году уже было выделено свыше 120 млрд рублей.В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 годуТарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышенияВ Крыму изменится тариф на капремонт
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58a9f645e88afd423be7b7668efc83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, жкх крыма и севастополя, правительство россии, новости, выплаты и компенсации, крым, севастополь
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ

Крым и Севастополь получат более 15,2 млн рублей на компенсации льготникам за ЖКУ

10:36 11.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь в связи с дополнительной потребностью получат более 15,2 млн рублей на компенсации льготникам за оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета", – пояснили в пресс-службе правительства.

В соответствии с документом, Крым на эти цели дополнительно получит около 2,5 млн рублей, Севастополь – 12,7 млн. Всего в 43 региона донаправлено 2,8 млрд рублей. В целом же на компенсации в 2025 году уже было выделено свыше 120 млрд рублей.
В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году
Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
В Крыму изменится тариф на капремонт
 
ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяПравительство РоссииНовостиВыплаты и компенсацииКрымСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
11:37При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
11:27Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности
11:22Кузница флотских кадров: учебный корабль "Перекоп" отмечает 49-летие
11:12В Крыму открылась "Новогодняя почта"
10:55Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму
10:41В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
10:36Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
10:27В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона
10:17Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
09:57На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
09:39Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое
09:30Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
09:20Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте
08:48Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:30287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
08:11После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
07:46Трампу дали совет в Крыму
Лента новостейМолния