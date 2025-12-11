https://crimea.ria.ru/20251211/krym-i-sevastopol-poluchat-dengi-na-kompensatsii-lgotnikam-za-zhku-1151566969.html
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
Крым и Севастополь в связи с дополнительной потребностью получат более 15,2 млн рублей на компенсации льготникам за оплату жилищно-коммунальных услуг... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T10:36
2025-12-11T10:36
2025-12-11T10:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь в связи с дополнительной потребностью получат более 15,2 млн рублей на компенсации льготникам за оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном сайте кабмина.В соответствии с документом, Крым на эти цели дополнительно получит около 2,5 млн рублей, Севастополь – 12,7 млн. Всего в 43 региона донаправлено 2,8 млрд рублей. В целом же на компенсации в 2025 году уже было выделено свыше 120 млрд рублей.В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".
