В Крыму изменится тариф на капремонт - РИА Новости Крым, 15.10.2025
крым, жкх, жкх крыма и севастополя, цены и тарифы, капремонт, общество, новости крыма
В Крыму изменится тариф на капремонт

18:12 15.10.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Единый платежный документ
Единый платежный документ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Тариф на капитальный ремонт в Крыму повысится до 11,46 рублей с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на правительственном портале Крыма.
"Установить на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 11,46 рублей", - сказано в документе.
Уточняется, что соответствующий тариф установлен за один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего его собственнику.
С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произошло очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Фактический рост совокупного платежа по региону составил 11,5%.
