В Крыму изменится тариф на капремонт
В Крыму изменится тариф на капремонт - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму изменится тариф на капремонт
15.10.2025
2025-10-15T18:12
2025-10-15T18:12
2025-10-15T18:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Тариф на капитальный ремонт в Крыму повысится до 11,46 рублей с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на правительственном портале Крыма.Уточняется, что соответствующий тариф установлен за один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего его собственнику.С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произошло очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Фактический рост совокупного платежа по региону составил 11,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуКак вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компанийВ Крыму установят "справедливые тарифы" на уборку подъездов и дворов
В Крыму изменится тариф на капремонт
В Крыму с нового года повышается тариф на капремонт – постановление