https://crimea.ria.ru/20251126/kak-vyrastut-tarify-na-zhku-v-krymu-i-sevastopole-v-2026-godu-1151200025.html
Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году
Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году
Средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года составит 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T14:07
2025-11-26T14:07
2025-11-26T14:16
жкх
жкх крыма и севастополя
цены в крыму
цены и тарифы
новости крыма
новости
крым
севастополь
новости севастополя
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c2831d5e95ed04af3cd55c09467e081c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года составит 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В приложении значится, что тарифы на ЖКУ в 2026 году повысятся дважды: с 1 января и с 1 октября. При этом с первого дня нового года предельное повышение будет одинаковым для всех регионов РФ и составит 1,7%.Второй раз тарифы повысят с 1 октября, и на этот раз рост будет значительнее, причем повышение будет различным для субъектов страны.Для Республики Крым средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 11,9%. Для города федерального значения Севастополь он поднимется до 13,8%.В Москве и Санкт-Петербурге значения достигнут, соответственно, 15% и 14,6%. В Московской и Ленинградской областях иные цифры: 12,8% и 9,2%.Наибольшее повышение тарифов с 1 октября 2026 года ожидается в пяти регионах страны: Ставропольском крае (на 22%, Республике Дагестан (на 19,7%), Тамбовской области (на 17,5%), Тюменской области (на 17,2%) и Республике Северная Осетия (на 16,3%).Меньше всего тарифы вырастут в Республике Хакасия (на 8%), Чукотском автономном округе (на 8%), Бурятии (на 8,9%, Кировской (на 8,9%) и Сахалинской (на 9%) областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышенияВ Крыму подорожал угольЧто будет с курсом доллара и ценами к Новому году
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_00747c334d12e4f3a100a29c33181c8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, жкх крыма и севастополя, цены в крыму, цены и тарифы, новости крыма, новости, крым, севастополь, новости севастополя, правительство россии
Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году
Тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе вырастут в 2026 году в среднем на 11,9 и 13,8 процента
14:07 26.11.2025 (обновлено: 14:16 26.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года составит 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации в 2026 году", – сказано в документе.
В приложении значится, что тарифы на ЖКУ в 2026 году повысятся дважды: с 1 января и с 1 октября. При этом с первого дня нового года предельное повышение будет одинаковым для всех регионов РФ и составит 1,7%.
Второй раз тарифы повысят с 1 октября, и на этот раз рост будет значительнее, причем повышение будет различным для субъектов страны.
Для Республики Крым средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 11,9%. Для города федерального значения Севастополь он поднимется до 13,8%.
В Москве и Санкт-Петербурге значения достигнут, соответственно, 15% и 14,6%. В Московской и Ленинградской областях иные цифры: 12,8% и 9,2%.
Наибольшее повышение тарифов с 1 октября 2026 года ожидается в пяти регионах страны: Ставропольском крае (на 22%, Республике Дагестан (на 19,7%), Тамбовской области (на 17,5%), Тюменской области (на 17,2%) и Республике Северная Осетия (на 16,3%).
Меньше всего тарифы вырастут в Республике Хакасия (на 8%), Чукотском автономном округе (на 8%), Бурятии (на 8,9%, Кировской (на 8,9%) и Сахалинской (на 9%) областях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: