Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году

Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году

2025-11-26T14:07

2025-11-26T14:07

2025-11-26T14:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года составит 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В приложении значится, что тарифы на ЖКУ в 2026 году повысятся дважды: с 1 января и с 1 октября. При этом с первого дня нового года предельное повышение будет одинаковым для всех регионов РФ и составит 1,7%.Второй раз тарифы повысят с 1 октября, и на этот раз рост будет значительнее, причем повышение будет различным для субъектов страны.Для Республики Крым средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 11,9%. Для города федерального значения Севастополь он поднимется до 13,8%.В Москве и Санкт-Петербурге значения достигнут, соответственно, 15% и 14,6%. В Московской и Ленинградской областях иные цифры: 12,8% и 9,2%.Наибольшее повышение тарифов с 1 октября 2026 года ожидается в пяти регионах страны: Ставропольском крае (на 22%, Республике Дагестан (на 19,7%), Тамбовской области (на 17,5%), Тюменской области (на 17,2%) и Республике Северная Осетия (на 16,3%).Меньше всего тарифы вырастут в Республике Хакасия (на 8%), Чукотском автономном округе (на 8%), Бурятии (на 8,9%, Кировской (на 8,9%) и Сахалинской (на 9%) областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышенияВ Крыму подорожал угольЧто будет с курсом доллара и ценами к Новому году

