Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений
Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений
Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.По его словам, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года – 7,2 процента или чуть более 10 миллионов человек."В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно - снизить уровень бедности до менее 7 процентов, а в 2036 году менее 5 процентов", – заявил российский лидер.Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявлял ранее президент страны. По его словам, Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.
владимир путин (политик), бедность, россия, доходы, новости, зарплата
Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений

Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях – Путин

14:22 11.12.2025
 
© РИА Новости
Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", - констатировал президент.
По его словам, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года – 7,2 процента или чуть более 10 миллионов человек.
"В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно - снизить уровень бедности до менее 7 процентов, а в 2036 году менее 5 процентов", – заявил российский лидер.
Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявлял ранее президент страны. По его словам, Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет
Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
 
