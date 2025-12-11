https://crimea.ria.ru/20251211/uroven-bednosti-v-rossii-upal-do-rekordno-nizkikh-znacheniy-1151576292.html
Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.По его словам, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года – 7,2 процента или чуть более 10 миллионов человек."В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно - снизить уровень бедности до менее 7 процентов, а в 2036 году менее 5 процентов", – заявил российский лидер.Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами – выше роста цен, заявлял ранее президент страны. По его словам, Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритетПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в странеРост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
россия
Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях и еще снизится к 2030 году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", - констатировал президент.
По его словам, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года – 7,2 процента или чуть более 10 миллионов человек.
"В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно - снизить уровень бедности до менее 7 процентов, а в 2036 году менее 5 процентов", – заявил российский лидер.
Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами
– выше роста цен, заявлял ранее президент страны. По его словам, Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дела на рынке труда, в том числе динамику заработных плат.
