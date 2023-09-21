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Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, которое проходит в Великом Новгороде, поручил не снижать... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T21:35
2023-09-21T21:35
владимир путин (политик)
россия
общество
зарплата
новости
рынок труда
татьяна голикова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, которое проходит в Великом Новгороде, поручил не снижать темп роста зарплат в стране.Кроме того, президент говорил о поддержке регионов, где доходы граждан существенно отстают от средних показателей. По поручению Путина вице-премьер Татьяна Голикова должна предложить меры поддержки для таких регионов.В июне, подводя итоги, лидер Российской Федерации отметил, что стратегия развития экономики страны сработала, благодаря чему доходы государства растут. Это позволяет своевременно проводить индексацию труда бюджетников. По итогам первого полугодия 2023 года отмечалось снижение уровня безработицы.При этом в Крыму, как свидетельствуют эксперты, наблюдается кадровый голод. Востребованы фармацевты, медсестры, акушеры, врачи различных специальностей, а также учителя и воспитатели. Есть нехватка кадров и в сельском хозяйстве.Читайте также на РИА новости Крым:Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном КарабахеПутин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
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владимир путин (политик), россия, общество, зарплата, новости, рынок труда, татьяна голикова
Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране

Путин поручил правительству разработать комплекс мер по увеличению роста заработной платы

21:35 21.09.2023
 
© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, которое проходит в Великом Новгороде, поручил не снижать темп роста зарплат в стране.
"По итогам июля рост заработных плат составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой. Для этого государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и более конкурентоспособными на рынке труда", - отметил Путин.
Кроме того, президент говорил о поддержке регионов, где доходы граждан существенно отстают от средних показателей. По поручению Путина вице-премьер Татьяна Голикова должна предложить меры поддержки для таких регионов.
"Я просил бы Татьяну Алексеевну Голикову каждый такой случай рассмотреть на межведомственной рабочей группе по восстановлению рынка труда и предложить соответствующие меры поддержки", - сказал Владимир Путин.
В июне, подводя итоги, лидер Российской Федерации отметил, что стратегия развития экономики страны сработала, благодаря чему доходы государства растут. Это позволяет своевременно проводить индексацию труда бюджетников. По итогам первого полугодия 2023 года отмечалось снижение уровня безработицы.
При этом в Крыму, как свидетельствуют эксперты, наблюдается кадровый голод. Востребованы фармацевты, медсестры, акушеры, врачи различных специальностей, а также учителя и воспитатели. Есть нехватка кадров и в сельском хозяйстве.
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Владимир Путин (политик)РоссияОбществоЗарплатаНовостиРынок трудаТатьяна Голикова
 
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