https://crimea.ria.ru/20230921/putin-poruchil-ne-sbavlyat-temp-rosta-zarplat-v-strane-1131589477.html

Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране

Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, которое проходит в Великом Новгороде, поручил не снижать... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T21:35

2023-09-21T21:35

2023-09-21T21:35

владимир путин (политик)

россия

общество

зарплата

новости

рынок труда

татьяна голикова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, которое проходит в Великом Новгороде, поручил не снижать темп роста зарплат в стране.Кроме того, президент говорил о поддержке регионов, где доходы граждан существенно отстают от средних показателей. По поручению Путина вице-премьер Татьяна Голикова должна предложить меры поддержки для таких регионов.В июне, подводя итоги, лидер Российской Федерации отметил, что стратегия развития экономики страны сработала, благодаря чему доходы государства растут. Это позволяет своевременно проводить индексацию труда бюджетников. По итогам первого полугодия 2023 года отмечалось снижение уровня безработицы.При этом в Крыму, как свидетельствуют эксперты, наблюдается кадровый голод. Востребованы фармацевты, медсестры, акушеры, врачи различных специальностей, а также учителя и воспитатели. Есть нехватка кадров и в сельском хозяйстве.Читайте также на РИА новости Крым:Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном КарабахеПутин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, зарплата, новости, рынок труда, татьяна голикова