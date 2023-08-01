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Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов
Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов
Какие сферы востребованы у абитуриентов в Крыму, а где и почему наблюдается дефицит кадров? Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист,... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T20:39
2023-08-01T20:39
новости крыма
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общество
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рынок труда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Какие сферы востребованы у абитуриентов в Крыму, а где и почему наблюдается дефицит кадров? Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина."В этом году Федеральная служба государственной статистики отметила самый низкий уровень безработицы в России, в том числе в Крыму. Сейчас складывается ситуация, когда работодатели ищут сотрудников. И работники могут себя найти в любой из сфер", - говорит эксперт.Последние несколько лет многие хотят получить обучение, связанное с IT-технологиями. Но важно учитывать разницу между востребованностью работников с опытом и без, отмечает эксперт. Ведь в регионе нет дефицита среди молодых кадров, начинающих IT-специалистов. А чтобы получить средний и топ-уровень в этой сфере, нужно много учиться, в том числе дополнительно. Некоторые с энтузиазмом начинают обучение, а к выпуску понимают, что для них IT-сфера очень тяжелая. Отсюда и дефицит опытных кадров.Нехватку работников испытывает и медицинская сфера. Востребованы фармацевты, медсестры, акушеры, врачи различных специальностей. По словам эксперта, это вызвано несколькими факторами. Во-первых, поступить в медицинский вуз очень сложно: нужен высокий проходной балл. Непросто и в процессе обучения, стажировки. После вуза выпускника могут направить на несколько лет в отдаленный район для прохождения практики. Построение карьеры врача тоже не из легких.Чаще, чем медицинские вузы, абитуриенты выбирают педагогические. По последним данным, в России в них подано 355 тысяч заявлений от бывших выпускников школ. Однако дефицит кадров в этой сфере тоже есть, потому что не все потом идут работать по специальности, отмечает Волкина.Есть нехватка кадров и в сельском хозяйстве, в том числе в Крыму. Нужны сезонные работники на сбор и обработку урожая. Востребованы водители зерновозов. Средний уровень оплаты работы такого специалиста сейчас в районе 120 тысяч рублей. Но все равно их не хватает. Оксана Волкина объясняет это оттоком кадров с полуострова. Новых работников приезжает мало."На дефицит рабочих рук влияет и демографическая яма, которая только усугубляется. Приток кадров с материка был в 2015 – 2018 годах. Сейчас он приостановился. Хотя есть приток с вновь присоединенных территорий", - говорит HR-специалист.По словам Волкиной, жизнь в Крыму достаточно дорога с точки зрения аренды квартиры, стоимости продуктов. А зарплаты невысокие.При этом, например, в продажах у некоторых получается заработать от 80 до 200 тысяч рублей. Однако именно в этой сфере больше всего вакансий в Крыму – порядка 400. Менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами, работники колл-центров особенно востребованы – они необходимы малому и среднему бизнесу, так как от их работы зависит доход предпринимателей.Но не все компании предлагают хорошие условия для "продажников". Сейчас важно, по словам HR-специалиста, не только предлагать конкурентную зарплату, но и что-то большее, что привлечет специалиста именно к вам.Работникам эксперт советует искать работу летом. Не надо ждать сентября, когда конкуренты тоже станут активными. По словам Оксаны Волкиной, сегодня работник сможет найти себя в любой сфере.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селеКадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рукРабота у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
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новости крыма, общество, высшее образование, высшее образование в крыму, рынок труда, трудоустройство в крыму, трудоустройство, мнения, оксана волкина
Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов

На кого пойти учиться: в Крыму не хватает врачей, учителей и фермеров – HR-специалист

20:39 01.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Какие сферы востребованы у абитуриентов в Крыму, а где и почему наблюдается дефицит кадров? Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
"В этом году Федеральная служба государственной статистики отметила самый низкий уровень безработицы в России, в том числе в Крыму. Сейчас складывается ситуация, когда работодатели ищут сотрудников. И работники могут себя найти в любой из сфер", - говорит эксперт.
Последние несколько лет многие хотят получить обучение, связанное с IT-технологиями. Но важно учитывать разницу между востребованностью работников с опытом и без, отмечает эксперт. Ведь в регионе нет дефицита среди молодых кадров, начинающих IT-специалистов. А чтобы получить средний и топ-уровень в этой сфере, нужно много учиться, в том числе дополнительно. Некоторые с энтузиазмом начинают обучение, а к выпуску понимают, что для них IT-сфера очень тяжелая. Отсюда и дефицит опытных кадров.
Нехватку работников испытывает и медицинская сфера. Востребованы фармацевты, медсестры, акушеры, врачи различных специальностей. По словам эксперта, это вызвано несколькими факторами. Во-первых, поступить в медицинский вуз очень сложно: нужен высокий проходной балл. Непросто и в процессе обучения, стажировки. После вуза выпускника могут направить на несколько лет в отдаленный район для прохождения практики. Построение карьеры врача тоже не из легких.
Чаще, чем медицинские вузы, абитуриенты выбирают педагогические. По последним данным, в России в них подано 355 тысяч заявлений от бывших выпускников школ. Однако дефицит кадров в этой сфере тоже есть, потому что не все потом идут работать по специальности, отмечает Волкина.
Есть нехватка кадров и в сельском хозяйстве, в том числе в Крыму. Нужны сезонные работники на сбор и обработку урожая. Востребованы водители зерновозов. Средний уровень оплаты работы такого специалиста сейчас в районе 120 тысяч рублей. Но все равно их не хватает. Оксана Волкина объясняет это оттоком кадров с полуострова. Новых работников приезжает мало.
"На дефицит рабочих рук влияет и демографическая яма, которая только усугубляется. Приток кадров с материка был в 2015 – 2018 годах. Сейчас он приостановился. Хотя есть приток с вновь присоединенных территорий", - говорит HR-специалист.
По словам Волкиной, жизнь в Крыму достаточно дорога с точки зрения аренды квартиры, стоимости продуктов. А зарплаты невысокие.
При этом, например, в продажах у некоторых получается заработать от 80 до 200 тысяч рублей. Однако именно в этой сфере больше всего вакансий в Крыму – порядка 400. Менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами, работники колл-центров особенно востребованы – они необходимы малому и среднему бизнесу, так как от их работы зависит доход предпринимателей.
Но не все компании предлагают хорошие условия для "продажников". Сейчас важно, по словам HR-специалиста, не только предлагать конкурентную зарплату, но и что-то большее, что привлечет специалиста именно к вам.
Работникам эксперт советует искать работу летом. Не надо ждать сентября, когда конкуренты тоже станут активными. По словам Оксаны Волкиной, сегодня работник сможет найти себя в любой сфере.
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