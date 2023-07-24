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В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
В сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T07:47
2023-07-24T07:47
новости крыма
оксана сацик
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
государственный совет рк (госсовет)
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик.Дефицитные врачи"На селе нехватка агрономов, педагогов, инженеров и других специалистов. Но больше всего ощутим дефицит по вакансиям медработников. Например, в Красногвардейском районе дефицит более десяти вакансий — терапевты, эндокринологи, офтальмолог, хирург, реаниматолог", — констатирует Сацик.По ее словам, частично нивелировать ситуацию помогают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым доктора получают единоразовые выплаты по миллиону и 500 тыс рублей. Однако полностью это не снимает проблему: молодежь, которая возвращается в село и отрабатывает положенный по программе минимум, после старается уехать в города за более высоким уровнем жизни.Как решить вопрос"На селе недостаточно жилья, просто негде купить квартиру даже по льготной ипотеке. Также отмечается низкий уровень заработной платы. Зарплата врача со всеми доплатами — до 40 тысяч рублей, фельдшер получает ориентировочно 35 тысяч рублей. С учетом круглосуточной нагрузки, когда селяне обращаются к фельдшеру в любое время суток, этого очень мало", — продолжает депутат.По ее словам, в ряде случаев властям на местах удается найти квартиры для медиков, однако системно это проблему не решает. Село должно расширяться и развиваться инфраструктурно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуВопрос о здоровье: что с медициной в КрымуВ России станет больше фельдшеров
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новости крыма, оксана сацик, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе

Депутат Сацик: в сельской местности Крыма остро не хватает врачей

07:47 24.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолодых специалистов ждут в больницах и поликлиниках: врачей сегодня не хватает
Молодых специалистов ждут в больницах и поликлиниках: врачей сегодня не хватает - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик.

Дефицитные врачи

"На селе нехватка агрономов, педагогов, инженеров и других специалистов. Но больше всего ощутим дефицит по вакансиям медработников. Например, в Красногвардейском районе дефицит более десяти вакансий — терапевты, эндокринологи, офтальмолог, хирург, реаниматолог", — констатирует Сацик.
По ее словам, частично нивелировать ситуацию помогают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым доктора получают единоразовые выплаты по миллиону и 500 тыс рублей. Однако полностью это не снимает проблему: молодежь, которая возвращается в село и отрабатывает положенный по программе минимум, после старается уехать в города за более высоким уровнем жизни.

Как решить вопрос

"На селе недостаточно жилья, просто негде купить квартиру даже по льготной ипотеке. Также отмечается низкий уровень заработной платы. Зарплата врача со всеми доплатами — до 40 тысяч рублей, фельдшер получает ориентировочно 35 тысяч рублей. С учетом круглосуточной нагрузки, когда селяне обращаются к фельдшеру в любое время суток, этого очень мало", — продолжает депутат.
По ее словам, в ряде случаев властям на местах удается найти квартиры для медиков, однако системно это проблему не решает. Село должно расширяться и развиваться инфраструктурно.

"Сейчас появляются новые ФАПы, ситуация улучшается по ряду вопросов, но пока проблема остается. С молодежью надо вести просветительскую работу с самого раннего возраста, чтобы они не бежали в города. Ну и создавать условия в селах: развивать инфраструктуру, строить жилье. Кроме того, следует увеличивать единоразовые выплаты, поскольку инфляция растет", — убеждена Сацик.

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