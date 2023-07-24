https://crimea.ria.ru/20230724/v-krymu-nazvali-samuyu-defitsitnuyu-professiyu-na-sele-1130170714.html

В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе

В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе

В сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T07:47

2023-07-24T07:47

2023-07-24T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик.Дефицитные врачи"На селе нехватка агрономов, педагогов, инженеров и других специалистов. Но больше всего ощутим дефицит по вакансиям медработников. Например, в Красногвардейском районе дефицит более десяти вакансий — терапевты, эндокринологи, офтальмолог, хирург, реаниматолог", — констатирует Сацик.По ее словам, частично нивелировать ситуацию помогают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым доктора получают единоразовые выплаты по миллиону и 500 тыс рублей. Однако полностью это не снимает проблему: молодежь, которая возвращается в село и отрабатывает положенный по программе минимум, после старается уехать в города за более высоким уровнем жизни.Как решить вопрос"На селе недостаточно жилья, просто негде купить квартиру даже по льготной ипотеке. Также отмечается низкий уровень заработной платы. Зарплата врача со всеми доплатами — до 40 тысяч рублей, фельдшер получает ориентировочно 35 тысяч рублей. С учетом круглосуточной нагрузки, когда селяне обращаются к фельдшеру в любое время суток, этого очень мало", — продолжает депутат.По ее словам, в ряде случаев властям на местах удается найти квартиры для медиков, однако системно это проблему не решает. Село должно расширяться и развиваться инфраструктурно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуВопрос о здоровье: что с медициной в КрымуВ России станет больше фельдшеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, оксана сацик, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, государственный совет рк (госсовет)