https://crimea.ria.ru/20230309/v-rossii-stanet-bolshe-feldsherov-1127442330.html

В России станет больше фельдшеров

В России станет больше фельдшеров - РИА Новости Крым, 09.03.2023

В России станет больше фельдшеров

В текущем году дефицит медицинских кадров среднего звена в России частично сократится – профильные вузы выпустят 11,4 тысяч фельдшеров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T20:49

2023-03-09T20:49

2023-03-09T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В текущем году дефицит медицинских кадров среднего звена в России частично сократится – профильные вузы выпустят 11,4 тысяч фельдшеров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.Как уточнили в ведомстве, фельдшеров готовят 364 образовательные организации по всей стране. Ежегодного выпускается более 10-11 тысяч специалистов. При этом прием на обучение по специальности "Лечебное дело" за последние пять лет вырос почти на 20% (3,7 тысячи человек). Кроме того, на 30% увеличено количество бюджетных мест в вузах. "По программе "Земский фельдшер" с 2018 по 2022 годы в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек было привлечено более восьми тысяч фельдшеров", - отметила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.Как уточнили в республиканском минздраве, в 2023 году в Крыму выпустят около 90 фельдшеров.Ранее правительство РФ установило специальные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей, на которые в этом году выделено более 152,4 млрд рублей. Размер доплаты, в зависимости от специальности сотрудника, составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц.По словам Михаила Мишустина, надбавку получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения; сотрудники скорой помощи; медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах; эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований и диагностикой тяжелых заболеваний.Общее число получателей выплат составит около 1,1 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Специальные соцвыплаты медикам: кому положены и когда начнут платитьВ Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджетаБронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной

https://crimea.ria.ru/20230127/kak-poruchenie-putina-o-vrachakh-stazherakh-izmenit-zdravookhranenie-v-krymu-1126629853.html

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