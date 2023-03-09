https://crimea.ria.ru/20230309/v-rossii-stanet-bolshe-feldsherov-1127442330.html
В России станет больше фельдшеров
В России станет больше фельдшеров - РИА Новости Крым, 09.03.2023
В России станет больше фельдшеров
В текущем году дефицит медицинских кадров среднего звена в России частично сократится – профильные вузы выпустят 11,4 тысяч фельдшеров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T20:49
2023-03-09T20:49
2023-03-09T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В текущем году дефицит медицинских кадров среднего звена в России частично сократится – профильные вузы выпустят 11,4 тысяч фельдшеров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.Как уточнили в ведомстве, фельдшеров готовят 364 образовательные организации по всей стране. Ежегодного выпускается более 10-11 тысяч специалистов. При этом прием на обучение по специальности "Лечебное дело" за последние пять лет вырос почти на 20% (3,7 тысячи человек). Кроме того, на 30% увеличено количество бюджетных мест в вузах. "По программе "Земский фельдшер" с 2018 по 2022 годы в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек было привлечено более восьми тысяч фельдшеров", - отметила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.Как уточнили в республиканском минздраве, в 2023 году в Крыму выпустят около 90 фельдшеров.Ранее правительство РФ установило специальные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей, на которые в этом году выделено более 152,4 млрд рублей. Размер доплаты, в зависимости от специальности сотрудника, составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц.По словам Михаила Мишустина, надбавку получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения; сотрудники скорой помощи; медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах; эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований и диагностикой тяжелых заболеваний.Общее число получателей выплат составит около 1,1 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Специальные соцвыплаты медикам: кому положены и когда начнут платитьВ Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджетаБронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной
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В России станет больше фельдшеров
Минздрав: в 2023 году вузы России выпустят 11,4 тысяч фельдшеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В текущем году дефицит медицинских кадров среднего звена в России частично сократится – профильные вузы выпустят 11,4 тысяч фельдшеров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Как уточнили в ведомстве, фельдшеров готовят 364 образовательные организации по всей стране. Ежегодного выпускается более 10-11 тысяч специалистов. При этом прием на обучение по специальности "Лечебное дело" за последние пять лет вырос почти на 20% (3,7 тысячи человек). Кроме того, на 30% увеличено количество бюджетных мест в вузах.
"По программе "Земский фельдшер" с 2018 по 2022 годы в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек было привлечено более восьми тысяч фельдшеров", - отметила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
Как уточнили в республиканском минздраве, в 2023 году в Крыму выпустят около 90 фельдшеров.
Ранее правительство РФ установило специальные социальные выплаты
медикам дефицитных специальностей, на которые в этом году выделено более 152,4 млрд рублей. Размер доплаты, в зависимости от специальности сотрудника, составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц.
По словам Михаила Мишустина, надбавку получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения; сотрудники скорой помощи; медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах; эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований и диагностикой тяжелых заболеваний.
Общее число получателей выплат составит около 1,1 млн человек.
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