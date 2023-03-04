https://crimea.ria.ru/20230304/skalpel-i-bronezhilet-vrachi-spasli-muzhchinu-s-nerazorvavsheysya-minoy-1127349544.html

Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной

Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной

В Донбассе врачи прооперировали мужчину с неразорвавшейся миной в теле. Хирурги провели все манипуляции в бронежилетах и касках. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T18:18

2023-03-04T18:18

2023-03-04T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Донбассе врачи прооперировали мужчину с неразорвавшейся миной в теле. Хирурги провели все манипуляции в бронежилетах и касках. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Уточняется, что операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении.По данным медиков, мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку.Помощь врачей из КрымаВ мае прошлого года медицинские работники из Крыма отправились в Донецкую Народную Республику для оказания помощи местным врачам. В группе волонтеров были ортопеды-травматологи, нейрохирурги, анестезиологи, хирурги, медсестры, фельдшеры, педиатры и терапевты. Они работали в больнице Мариуполя в военно-полевых условиях – спали в спальнике на полу, регулярно сталкивались с дефицитом воды и перебоями с электричеством.В январе текущего года из Крыма участникам спецоперации передали полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи. Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму"заявлял, что республика стала первым российским регионом, передавшем санитарные автомобили военным.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперацииКак работают медики-волонтеры из Крыма в Мариуполе — видеоИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, здравоохранение в россии, новые регионы россии, минздрав рф, общество, новости