Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной
Минздрав РФ: в Донбассе врачи успешно извлекли из тела мужчины неразорвавшуюся мину
18:18 04.03.2023 (обновлено: 18:59 04.03.2023)
© Минздрав РоссииВ Донбассе врачи успешно извлекли из тела мужчины неразорвавшуюся мину
© Минздрав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Донбассе врачи прооперировали мужчину с неразорвавшейся миной в теле. Хирурги провели все манипуляции в бронежилетах и касках. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
Уточняется, что операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении.
"Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски. Слава богу, все прошло успешно как для раненого, так и для хирурга. Ничего не взорвалось, все остались живы", — отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. И.П. Павлова Минздрава России Андрей Корольков.
По данным медиков, мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку.
© Минздрав РоссииВ Донбассе врачи успешно извлекли из тела мужчины неразорвавшуюся мину
© Минздрав России
В Донбассе врачи успешно извлекли из тела мужчины неразорвавшуюся мину
Помощь врачей из Крыма
В мае прошлого года медицинские работники из Крыма отправились в Донецкую Народную Республику для оказания помощи местным врачам. В группе волонтеров были ортопеды-травматологи, нейрохирурги, анестезиологи, хирурги, медсестры, фельдшеры, педиатры и терапевты.
Они работали в больнице Мариуполя в военно-полевых условиях – спали в спальнике на полу, регулярно сталкивались с дефицитом воды и перебоями с электричеством.
В январе текущего года из Крыма участникам спецоперации передали полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи. Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму"заявлял, что республика стала первым российским регионом, передавшем санитарные автомобили военным.
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