Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241006/pvo-sbila-ukrainskie-bespilotniki-nad-tremya-regionami-rossii-1140873086.html
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2024
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, сообщило... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T08:46
2024-10-06T08:46
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
курская область
белгородская область
воронежская область
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_9be57ebdee54dee6ea263e2f39291904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, в 6.35 мск украинский дрон уничтожен над Брянской областью.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВ Горловке дрон атаковал спасателейНад Азовским морем сбили пять дронов
https://crimea.ria.ru/20241005/kak-zaschitnyy-kupol-khersonschiny-oberegaet-krym-ot-raket-i-dronov-1140863618.html
курская область
белгородская область
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b1c126dbf1a15582ab76786ab1489262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, курская область, белгородская область, воронежская область, новости, министерство обороны рф
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России

ПВО сбила за ночь 4 украинских беспилотника над тремя регионами России

08:46 06.10.2024
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в 6.35 мск украинский дрон уничтожен над Брянской областью.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек
В Горловке дрон атаковал спасателей
Над Азовским морем сбили пять дронов
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Вчера, 15:26
Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУКурская областьБелгородская областьВоронежская областьНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Подростки на скутере попали в смертельное ДТП в Краснодарском крае
11:32В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
11:19Лету конец: на Крым идет мощная буря
10:55Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
10:43Гнал на груженом "КамАЗе" - смертельное ДТП на Кубани
10:25FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина
09:56Василий Ливанов борется за жизнь в реанимации - состояние тяжелое
09:33На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывы
09:09Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Лас-Вегасе и загорелся
08:46ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
08:22Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
07:45В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников
07:01"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад
00:01Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
23:30В Севастополе на переходе иномарка сбила женщину
22:1416 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
21:56Главное за день: 5 октября
21:51В Словакии медведь убил грибника
21:43На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Лента новостейМолния