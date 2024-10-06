https://crimea.ria.ru/20241006/pvo-sbila-ukrainskie-bespilotniki-nad-tremya-regionami-rossii-1140873086.html

ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России

ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2024

ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, сообщило... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T08:46

2024-10-06T08:46

2024-10-06T08:46

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

курская область

белгородская область

воронежская область

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, в 6.35 мск украинский дрон уничтожен над Брянской областью.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВ Горловке дрон атаковал спасателейНад Азовским морем сбили пять дронов

https://crimea.ria.ru/20241005/kak-zaschitnyy-kupol-khersonschiny-oberegaet-krym-ot-raket-i-dronov-1140863618.html

курская область

белгородская область

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, курская область, белгородская область, воронежская область, новости, министерство обороны рф