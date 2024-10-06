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ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2024
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, сообщило... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T08:46
2024-10-06T08:46
2024-10-06T08:46
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
курская область
белгородская область
воронежская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, в 6.35 мск украинский дрон уничтожен над Брянской областью.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВ Горловке дрон атаковал спасателейНад Азовским морем сбили пять дронов
https://crimea.ria.ru/20241005/kak-zaschitnyy-kupol-khersonschiny-oberegaet-krym-ot-raket-i-dronov-1140863618.html
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, курская область, белгородская область, воронежская область, новости, министерство обороны рф
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
ПВО сбила за ночь 4 украинских беспилотника над тремя регионами России