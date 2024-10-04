https://crimea.ria.ru/20241004/v-gorlovke-dron-atakoval-spasateley-1140839576.html
В Горловке дрон атаковал спасателей
В Горловке дрон атаковал спасателей - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В Горловке дрон атаковал спасателей
В Горловке беспилотник атаковал машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T08:22
2024-10-04T08:22
2024-10-04T08:26
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Горловке беспилотник атаковал машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что сейчас пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру населенных пунктов РФ, совершают атаки на гражданские автомобили, а также на технику спасательных служб. В частности, 14 сентября в ДНР пострадали три сотрудника МЧС России при беспилотной атаке во время тушения жилого дома. 18 августа четыре сотрудника МЧС России ранены в Донбассе из-за атаки вражеского дрона. До этого двое спасателей МЧС России были атакованы украинским беспилотником после тушения пожара в Херсонской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жителиВывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронтаВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчик
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
В Горловке дрон атаковал спасателей
Спасатель ранен после атаки дрона на спецмашину МЧС в Горловке
08:22 04.10.2024 (обновлено: 08:26 04.10.2024)