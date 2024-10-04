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В Горловке дрон атаковал спасателей - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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В Горловке дрон атаковал спасателей
В Горловке дрон атаковал спасателей - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В Горловке дрон атаковал спасателей
В Горловке беспилотник атаковал машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T08:22
2024-10-04T08:26
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Горловке беспилотник атаковал машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что сейчас пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру населенных пунктов РФ, совершают атаки на гражданские автомобили, а также на технику спасательных служб. В частности, 14 сентября в ДНР пострадали три сотрудника МЧС России при беспилотной атаке во время тушения жилого дома. 18 августа четыре сотрудника МЧС России ранены в Донбассе из-за атаки вражеского дрона. До этого двое спасателей МЧС России были атакованы украинским беспилотником после тушения пожара в Херсонской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жителиВывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронтаВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчик
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
В Горловке дрон атаковал спасателей

Спасатель ранен после атаки дрона на спецмашину МЧС в Горловке

08:22 04.10.2024 (обновлено: 08:26 04.10.2024)
 
© МЧС РоссииАтакованная машина МЧС в Донбассе
Атакованная машина МЧС в Донбассе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Горловке беспилотник атаковал машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Никитовском районе Горловки из-за обстрела произошел пожар. В то время, когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал БПЛА. Водитель получил сквозное ранение плеча", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что сейчас пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру населенных пунктов РФ, совершают атаки на гражданские автомобили, а также на технику спасательных служб.
В частности, 14 сентября в ДНР пострадали три сотрудника МЧС России при беспилотной атаке во время тушения жилого дома. 18 августа четыре сотрудника МЧС России ранены в Донбассе из-за атаки вражеского дрона. До этого двое спасателей МЧС России были атакованы украинским беспилотником после тушения пожара в Херсонской области.
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Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронта
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ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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