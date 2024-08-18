https://crimea.ria.ru/20240818/vsu-atakovali-pozharnyy-avtomobil-v-dnr--raneny-chetyre-sotrudnika-mchs-1139687055.html

ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС

ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС - РИА Новости Крым, 18.08.2024

ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T11:54

2024-08-18T11:54

2024-08-18T12:03

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Четыре сотрудника МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Пострадали четыре сотрудника МЧС России, уточнили в ведомстве.Пострадавшие спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на рядом стоящую АЗС, госпитализированы с различными травмами. Кроме того, повреждена автоцистерна, добавили в МЧС.Несколько дней назад в городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия, тяжелые ранения получил водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронтаЧисло пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу