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ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС
ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС - РИА Новости Крым, 18.08.2024
ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС
Четыре сотрудника МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T11:54
2024-08-18T11:54
2024-08-18T12:03
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Четыре сотрудника МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Пострадали четыре сотрудника МЧС России, уточнили в ведомстве.Пострадавшие спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на рядом стоящую АЗС, госпитализированы с различными травмами. Кроме того, повреждена автоцистерна, добавили в МЧС.Несколько дней назад в городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия, тяжелые ранения получил водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронтаЧисло пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС
Четыре сотрудника МЧС ранены в ДНР в результате атаки ВСУ на пожарный автомобиль
11:54 18.08.2024 (обновлено: 12:03 18.08.2024)