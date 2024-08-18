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ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС
ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС - РИА Новости Крым, 18.08.2024
ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС
Четыре сотрудника МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Четыре сотрудника МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Пострадали четыре сотрудника МЧС России, уточнили в ведомстве.Пострадавшие спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на рядом стоящую АЗС, госпитализированы с различными травмами. Кроме того, повреждена автоцистерна, добавили в МЧС.Несколько дней назад в городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия, тяжелые ранения получил водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывозили мирных: в Курской области погибли 2 сотрудника Народного фронтаЧисло пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ
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новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС

Четыре сотрудника МЧС ранены в ДНР в результате атаки ВСУ на пожарный автомобиль

11:54 18.08.2024 (обновлено: 12:03 18.08.2024)
 
© МЧС РоссииЧетыре сотрудника МЧС ранены в ДНР в результате атаки ВСУ на пожарный автомобиль
Четыре сотрудника МЧС ранены в ДНР в результате атаки ВСУ на пожарный автомобиль
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Четыре сотрудника МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА", – говорится в сообщении.

Пострадали четыре сотрудника МЧС России, уточнили в ведомстве.
Пострадавшие спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на рядом стоящую АЗС, госпитализированы с различными травмами. Кроме того, повреждена автоцистерна, добавили в МЧС.
Несколько дней назад в городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия, тяжелые ранения получил водитель.
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НовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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