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ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ
ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2024
ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ
На подконтрольной России территории Харьковской области под минометный обстрел ВСУ попали работники военно-гражданской администрации и волонтеры. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T19:10
2024-07-26T19:10
харьковская область
происшествия
обстрелы всу
виталий ганчев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. На подконтрольной России территории Харьковской области под минометный обстрел ВСУ попали работники военно-гражданской администрации и волонтеры. Об этом журналистам сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.По его словам, военных объектов в этом поселке нет, там проживает только гражданское население. В результате обстрела никто не пострадал.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во время атаки украинских боевиков на село Масловка Новокаховского городского округа Херсонской области были ранены трое детей.25 июля беспилотник ВСУ сбросил боеприпас возле жилого дома в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. В результате осколочные ранения спины и грудной клетки получил мирный житель, который работал во дворе своего дома.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое раненыВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в ДонбассеКоптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое
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Новости
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РИА Новости Крым
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харьковская область, происшествия, обстрелы всу, виталий ганчев, новости
ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ

В Харьковской области под обстрел попали работники военной администрации и волонтеры

19:10 26.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. На подконтрольной России территории Харьковской области под минометный обстрел ВСУ попали работники военно-гражданской администрации и волонтеры. Об этом журналистам сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.

"Работники Купянской администрации и военно-гражданской администрации Харьковской области находились в поселке Станция Тополи - это поселок, который расположен практически у границ с Российской Федерацией, с Белгородской областью. Подверглись минометному обстрелу с волонтерскими организациями и сотрудниками "Народного фронта", - цитирует Ганчева РИА Новости.

По его словам, военных объектов в этом поселке нет, там проживает только гражданское население. В результате обстрела никто не пострадал.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во время атаки украинских боевиков на село Масловка Новокаховского городского округа Херсонской области были ранены трое детей.
25 июля беспилотник ВСУ сбросил боеприпас возле жилого дома в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. В результате осколочные ранения спины и грудной клетки получил мирный житель, который работал во дворе своего дома.
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Харьковская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВиталий ГанчевНовости
 
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