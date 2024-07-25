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ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 25.07.2024
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T10:39
2024-07-25T10:39
2024-07-25T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.Губернатор также сообщил о повреждении двух многоквартирных домов: в одном пострадали остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. Кроме того, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения, посечен фасад коммерческого объекта.Оперативные службы и администрация продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предметеМужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под ШебекиноПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
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белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены
Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино - Гладков
10:39 25.07.2024 (обновлено: 10:42 25.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Случилась беда...От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего... По предварительной информации, пострадали два мирных жителя", - написал Гладков.
Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
Губернатор также сообщил о повреждении двух многоквартирных домов: в одном пострадали остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. Кроме того, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения, посечен фасад коммерческого объекта.
Оперативные службы и администрация продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется.
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