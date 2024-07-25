Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240725/vsu-atakovali-shebekino--odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny--1139115399.html
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 25.07.2024
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T10:39
2024-07-25T10:42
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/19/1139114905_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_257b22b19f1a6cd91fa6f203f3a90339.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.Губернатор также сообщил о повреждении двух многоквартирных домов: в одном пострадали остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. Кроме того, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения, посечен фасад коммерческого объекта.Оперативные службы и администрация продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предметеМужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под ШебекиноПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/19/1139114905_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_ceab9f5f854609e47ef13aa9af5c139c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино - Гладков

10:39 25.07.2024 (обновлено: 10:42 25.07.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Случилась беда...От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего... По предварительной информации, пострадали два мирных жителя", - написал Гладков.
Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
Губернатор также сообщил о повреждении двух многоквартирных домов: в одном пострадали остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. Кроме того, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения, посечен фасад коммерческого объекта.
Оперативные службы и администрация продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предмете
Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
Прямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
 
Белгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены
10:29Добычи шлама на хранилище отходов в Керчи - прокуратура начала проверку
10:20В областях Украины прогремели взрывы
09:42Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове
09:34Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
09:05Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму
08:57В Крым заходят крупные застройщики – что будет с ценами на жилье
08:26Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины
08:12На Крымском мосту растет очередь с обеих сторон
07:52Эксперт оценил идею лицензировать квесты
07:38Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области
07:34ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками
07:27Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ
07:02Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности
06:33Первая среди звезд: к 40-летию выхода в открытый космос Светланы Савицкой
06:17Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
05:58Байден обратился к нации: главные заявления
00:01Где в Крыму в четверг прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 25 июля
23:3718 дронов сбиты над Курской областью
Лента новостейМолния