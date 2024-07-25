https://crimea.ria.ru/20240725/vsu-atakovali-shebekino--odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny--1139115399.html

ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены

ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 25.07.2024

ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T10:39

2024-07-25T10:39

2024-07-25T10:42

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/19/1139114905_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_257b22b19f1a6cd91fa6f203f3a90339.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.Губернатор также сообщил о повреждении двух многоквартирных домов: в одном пострадали остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. Кроме того, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения, посечен фасад коммерческого объекта.Оперативные службы и администрация продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предметеМужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под ШебекиноПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, новости